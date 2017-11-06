Panasonic Eluga A4 tanıtıldı ama ülkemize gelmeyecek gibi

Panasonic markası 2000’li yıllarda favori olara tercih ediliyordu.Hatırlarsanız GD90 serisi ile birçok kişi tarafından kullanılıyordu.Panasonic akıllı telefon üretmeye devam ediyor.Yeni modeli olan Eluga A4 resmi olarak tanıtıldı.

Panasonic Eluga A4 modeli 5000 mAh’lık bataryası ile ön plana çıkıyor.5.2 inçlik HD ekranı ile giriş seviyesi için yeterli bir performansa sahiptir.13 Megapiksellik bir arka kamerası ve 5 megapiksellik bir ön kamerası bulunmaktadır.Android 7.0 Nougat sürümü ile yüklü gelen Eluga A4’de parmak izi sensörüde yer almaktadır.3 GB RAM ile eşdeğerlerine göre oldukça iyi bir telefon diyebiliriz.Panasonic Eluga A4 modeli yurtdışında 750 TL fiyat ile satılacağı konuşulmaktadır.Panasonic Eluga serisi aslında yeni bir seri değildir.Birçok modeli bulunuyor.Eluga Note,Eluga Ray 700 v.s. onlar model yer almaktadır.

Fakat Türkiye pazarında yer almıyor.Panasonic Eluga A4 modelide büyük ihtimal Türkiye pazarına gelmeyecek.Şayet geldiğini düşünürsek oldukça talep görecek bir model olabilir.Tabi vergiler ile fiyat ne kadar çıkar tahmin edemiyoruz ama giriş seviyesindeki modellere göre oldukça iyi kabul edebiliriz.

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