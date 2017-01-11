P11SE Max teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu

Reeder’ın akıllı telefon dünyasında uygun fiyatlı yüksek performanslı modellerin olduğu söyleyim.P11SE Max modeli resmi olarak tanıtıldıktan sonra birçok kişi bu modeli incelemek isteyecektir.Teknoscrool.com olarak P11SE Max özelliklerine kısaca bakmak istiyoruz.

İlk olarak 5.5 inçlik 267 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Bu modeli ise 3200 mAh’lık bir batarya desteklemektedir.Değiştirelemez bir bataryasının olduğunu belirtmek isteriz.P11SE Max kamera özelliklerine baktığımızda ise 13 megapiksellik bir arka kamerası ve 8 megapiksellik bir ön kamerası bulunmaktadır.İşlemci gücü olarak ise 1.5 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekkli bir MediaTek MT9750 yonga seti bulunmaktadır.Grafik işlemcisi olarak ise Mali-T860 MP2 bulunmaktadır.P11SE Max modelinde 4 GB RAM olduğu için oldukça akıcı bir kullanım sağlamaktadır.

64 GB’lık dahili depolama hafızasının yanısıra ekstra takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini 128 GB’a kadar artırabilirsiniz.İşletim sistemi olarak ise Android’in marshmallow sürümü ile yüklü gelmektedir.Nougat sürümüne ise geçiş yapıp yapmayacağı konusunda herhangi bir netlik bulunmamaktadır.P11SE Max 4.5G teknolojisi olarak ise CAT 4 sınıfını desteklemektedir.Parmak izi okuyucusu özelliği bulunan P11SE Max modeli 1399 TL’den satışa sunuldu.

Ekran Boyutu 5.5″ Ekran Çözünürlüğü 1280*720(HD) Ekran Teknolojisi LCD IPS İşlemci Markası MEDIATEK İşlemci Yapısı Octa Core (Sekiz Çekirdek) Dahili Hafıza 64GB Ram 4GB Arka Kamera 13MP Ön Kamera 8MP Video Kayıt 1080p(Full HD) Sim Kart Desteği Var Veri Hızı 4.5G LTE Bağlantı Türleri Bluetooth 4.0, GPS, Wi-Fi Bağlantı Çıkışları 3.5mm Kulaklık , Micro USB 2.0 İşletim Sistemi Android 6.0

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