Our Lucky Sites, tarayıcılara bulaşan ve reklam tabanlı bir virüs. Programın amacı reklamlar üzerinden para kazanmakken, aynı zamanda sizi viral web sitelere de yönlendiriyorlar ve bilgisayarınızın kullanımını zorlaştırıyorlar.

Bu tip reklam yazılımları, genellikle diğer programları kurarken bilgisayarınıza siz farkında olmadan yerleşiyorlar ve zararsız gibi gözüküyorlar. Our Lucky Sites nasıl kaldırılır konusu merak edilse de, sanılanın aksine oldukça kolay.

Kullanıcılar Our Lucky Sites’ın bilgisayar için zararsız olduğunu düşünebilir. Buna rağmen bu ve benzeri reklam yazılımları bilgisayarınıza bulaştıkları zaman tarayıcınıza ciddi anlamda zarar verirler, karşınıza devamlı istenmeyen reklamlar çıkarıp üstünüzden para kazanırlar.

Our Lucky Sites nasıl silinir?

Öncelikle manuel olarak virüsü silmeye çalışalım. Bilgisayarınızın başlangıcından denetim masasına, buradan programlar ve özellikleri sekmesine gelerek Our Lucky Sites sekmesini bulun ve kaldırın. Tamamen silindiğinden emin olmak için şu klasörleri de bilgisayarınızdan kaldırın:

C:\Program Files\Our Lucky Sites

C:\ProgramData\Our Lucky Sites

C:\Kullanıcılar\Kullanıcı Adınız\AppData\Roaming\Our Lucky Sites

Son olarak da kayıt defteri, yani registry ayarlarından Our Lucky Sites’ı silmeniz gerekiyor. Bunun için başlangıçtan Çalıştır’ı açın ve regedit.exe yazın, buradan Our Lucky Sites’la alakalı her şeyi silin.

Silme işlemini hem Windows 8, hem de Windows 10 platformlarında aynı şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Our Lucky Sites tarayıcıdan kaldırma

Our Lucky Sites maalesef tarayıcılara da yerleşiyor ve devamlı karşınıza farklı sayfalar çıkarıyor. Bunun için programı tarayıcınızın eklenti – uzantı ayarlarından kaldırmanız gerekiyor. Our Lucky Sites’ı Google Chrome’dan kaldırmak için tarayıcının Ayarlar kısmına girin ve buradan Uzantılar’ı seçin. Karşınıza zaten Our Lucky Sites ismi çıkacaktır, ardından uzantıyı kaldırın. Benzer işlemi hem Internet Explorer, hem de Mozilla Firefox tarayıcılarında da gerçekleştirebilirsiniz.

Our Lucky Sites’ı kaldırdıktan sonra benzer duruma tekrar düşmemek için, internetten indirdiğiniz programları kurarken kullanıcı sözleşmelerini dikkatle okuyun. Genellikle ücretsiz programlar beraberlerinde farklı yazılımlar da kurar ve fark etmeden kabul edersiniz. Ayrıca tüm bu işlemler sonucunda hala Our Lucky Sites bilgisayarınızdan temizlenmediyse, Spybot Search & Destroy, Adwcleaner ve Malwarebytes programlarını indirerek bilgisayarınızı taratmanızı tavsiye ederiz.

