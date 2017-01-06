OTA ile LG G5 Yazılım güncelleme nasıl yapılır?

Bir takipçimiz bizden LG G5 yazılım güncellemeyi nasıl yapabilirim konusunda yardım istemiştir.

Teknoscrool.com olarak LG G5’te yazılım güncelleme bilgilerini vermek istedik.OTA yoluyla yani herhangi bir USB kablosu olmadan yazılım güncellemesi yapabilirsiniz.Aşağıdaki adımları uygulayarak sorunsuz bir şekilde güncelleme yapabilirsiniz.

Hava (OTA) yoluyla LG Cep Telefonu yazılım güncellemesi;

Bu özellik, bir USB kablosu kullanarak bağlanmadan OTA yoluyla rahat bir şekilde telefonunuzun yazılımını yeni bir sürüme güncellemenize izin verir. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için kullanılabilen yeni bir bellenim sürümü yaptığında kullanılabilir olacaktır. Önce cep telefonunuzdaki yazılım sürümünü kontrol edin:

Ayarlar-Genel-Telefon hakkında-Güncelleme Merkezi-Yazılım güncelleme-Güncelleme için şimdi kontrol adımlarınızı uygulayabilirsiniz.

NOT-1: Yazılım güncellemesi yapmadan önce telefonunuzdaki şarj oranının en az yüzde 50 olmasına dikkat ediniz.Not-2’de yazan güncelleme kaybı çok nadir denk gelmektedir.

NOT-2: Telefonun dahili belleğindeki kişisel bilgileriniz (Google hesabınız ve varsa diğer hesaplar ınız ile ilgili bilgiler, sistem/uygulama verileriniz ve ayarlarınız ve indirdiğiniz uygulamalar ve DRM lisansınız dahil) telefonunuzun yazılımı güncellenirken kaybolabilir. Bu nedenle, LG, telefonunuzun yazılımını güncellemeden önce kişisel verilerinizi yedeklemenizi önermektedir.

NOT-3: Yazılım güncelleme işlemi esnasında indirme işlemini Wİ-Fİ üzerinden yapınız.Mobil veri bağlantısı ile indirme yaparsanız kotanız dolabilir ve kesinti yaşama şansınız daha yüksektir.

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