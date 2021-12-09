Oppo Watch 46 mm ile Huawei Watch GT 2 Pro farkları

Oppo Watch 46 mm ile Huawei Watch GT 2 Pro arasındaki farkları merak ediyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Bu iki akıllı saat modeli 2020 yılında tanıtıldı. Oppo Watch 46 mm akıllı saatin fiyatı ortalama 1999 TL, Huawei GT 2 Pro ise 2199 TL civarlarında satılmaktadır.

Oppo Watch 46 mm modelinde 1.91 inçlik 326 PPI Piksel yoğunluğunda 402 x 476 piksel’lik AMOLED bir ekranı bulunmaktadır.

Huawei Watch GT 2 Pro modelinde 1.39 inçlik 326 PPI Piksel yoğunluğunda 454 x 454 piksel’lik AMOLED bir ekranı yer alıyor.

Ekran olarak baktığımızda Oppo Watch 46 mm modeli ağır basmaktadır. Hem çözünürlük hem de ekran boyutu olarak Oppo bir çıt önde oluyor.

Oppo Watch 46 mm’de 8 GB’lık dahili depolama, Huawei Watch GT 2 Pro’da 4 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor.

Batarya bölümüne geçtiğimizde ise Oppo Watch’da 430 mAh‘lık bir batarya bulunuyor. 21 gün civarı giden bir şarj süresi sunuyor. 75 dakika içerisinde tam doluluk oranına ulaşabilmektedir.

Huawei Watch GT 2 Pro’da 455 mAh‘lık bir bataryası yer almaktadır. 14 gün civarı şarj süresi gitmektedir. 120 dakika içerisinde ise tam doluluk oranına ulaşmaktadır. GT 2 Pro’da kablosuz şarj özelliği ile ön palan çıkıyor. Şarj süresi olarak ise Oppo daha ağır basmaktadır.

Yukarıda yazdığımız özellikler sadece aralarındaki farklardır. Diğer özellikler hemen hemen aynıdır.