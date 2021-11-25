Bilim ve Teknoloji

Oppo Reno 7 Pro özellikleri tatmin edici

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji25 Kasım 2021
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Oppo Reno 7 Pro modeli üst segment özellikleri ile tanıtıldı. Oppo, ülkemizde de fiyat performans olarak oldukça popüler bir markadır.

Kısaca Oppo Reno 7 Pro teknik özelliklerine bakalım.

Ekran bölümünde 6.55 inçlik AMOLED ekran teknolojisi bulunuyor. 402 PPI Piksel yoğunluğunda 90 Hz ekran yenileme hızı bulunmaktadır. Ekran/Gövde oranı ise % 89.21’dir. Bu telefonu 4500 mAh‘lık 65 W hızlı şarj teknolojisine sahip bir batarya desteklemektedir.

Kamera özelliklerine geçtiğimizde ise 50 MP çözünürlüğünde arka ana kamera ve 32 MP ön selfie kamerası yer almaktadır.

Performans bölümünde ise 3.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek Dimenstiy 1200 chipset bulunmaktadır. 8 GB RAM ile oldukça performanslı bir modeldir. Grafik işlemcisi olarak ise Mali-G77 MC9 bulunuyor. 256 GB’lık dahili depolama hafızası ile kolay kolay hafıza problemi yaşamayacaksınız. Maalesef ekstra microSD hafıza kartı desteklememektedir.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji25 Kasım 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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