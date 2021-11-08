Oppo Find X4’e 125 W ultra hızlı şarj teknolojisi yakışır

Teknoloji devleri akıllı telefon modellerinde hızlı şarj teknolojilerini artırmaya devam ediyor. Xiaomi, en son amiral gemisi modeli Mi 11T Pro modeline 120 W gücünde ultra hızlı şarj teknolojisi kullandı. 120 W ultra hızlı şarj ile 17 dakika içerisinde 5000 mAh’lık batarya tam şarj oluyor.

Oppo Find X4 modeli Kasım ayı sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. İlk çıkan söylentilere göre bu telefon modelinde 125 W gücünde Ultra hızlı şarj teknolojisi gelmesi bekleniyor. Bu modelde 5000 mAh’lık batarya kullanılacağını varsaydığımızda 15 dakika civarında bir bataryanın dolacağını düşünüyoruz.

Bu tarz teknolojiler gerçekten çok olumlu gelişmelerdir. Telefonlarını günlük kullanımlarını aktif olarak geçiren kullanıcıları büyük bir dertten kurtaracaktır. Telefon şarjı bittiğinde bir çay molası verdiğinizde şarjın full olması ayrı bir güzellik katacaktır.