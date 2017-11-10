Oppo F5 ile uçuşa hazır olun

Oppo F5 özellikleri hakkında bilgi arıyorsanız sizlere kısa bir yazı hazırlamak istedik.

Akıllı telefon dünyası o kadar çok geniş bir yelpazeye sahip ki hangi modeli tercih edeceğinizi seçmekte çok zorlanıyoruz.Bu yazımızda sizlere yurtdışında oldukça ilgi gören bir modelden bahsetmek istiyoruz.Oppo F5 modeli hem performansı hem tasarımı ile çok araştırılıyor.Ekim ayı içerisinde tanıtılan Oppo F5 teknik özelliklerine isterseniz kısaca bakalım.

Oppo F5’de 6 inçlik dev bir ekran bulunuyor.Bu ekran 402 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Android 7.1 Nougat sürümü ile yüklü gelen bu model Android 8.0 Oreo güncellemeside alabileceği söyleniyor.İşlemci gücüde oldukça etkileyicidir.2.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6763T chipset bulunmaktadır.6 GB RAM ile performansta zirveyi yaşatıyor.64 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan takabileceğiniz microSD kart yuvasıda bulunuyor.16 Megapiksellik bir arka kamera ve 20 megapiksellik bir ön kamera ile fotoğraf çekmeyi severler hayran kalacak.Parmak izi sensörüde olan Oppo F5 modeli yurtdışında yaklaşık olarak 320 euro civarında satılacaktır.Bu model yüzde 99 ihtimal ile ülkemize gelmeyecektir.Fakat eğer geldiğiniz düşünürsek ortalığı sarsabilir.

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