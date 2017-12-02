Oppo A79 5 dakika şarj ile 2 saat konuşma sunuyor

Yurtdışında oldukça iyi satış oranlarını yakalayan Oppo’nun A79 modeli tanıtıldı.

Ülkemize gelmeyen akıllı telefon markası çok fazladır.Özellikle Çin’de çok popüler olan Oppo’nun yeni amiral gemisi modeli Oppo A79 1 Aralık 2017 günü satışa çıkıyor.

Bir önceki model olan R11 ile hemen hemen aynı diyebiliriz.Çerçevesiz ekran tasarımı ile ön plana çıkan A79’da 6 inçlik dev bir OLED ekran bulunuyor.2.5 GHz hızında çalışan MediaTek Helio P23 yonga seti ile oldukça performanslıdır.64 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstrada hafıza kartı ile kapasitesini artırabilirsiniz.3000 mAh’lık batarya kapasitesi size az gibi gözükebilir fakat oldukça iyi bir şarj süresi sunacak.Oppo A79’un en dikkat çeken kısmı ise çok hızlı şarj olmasıdır.5 dakikalık şarj ile 2 saate yakın bir konuşma süresi sunmayı hedefliyor.Akıllı telefonların en büyük sorunlarından olan kısa şarj süresi sorunu bu şekilde azaltılmış oluyor.

Çin’de 360 dolar civarında satılacak olan Oppo A79 modeli Türkiye’ye gelmeyeceğine kesin gözüyle bakabiliriz.

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