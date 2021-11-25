Oppo A54 modeli fiziksel tuş basma testleri

Oppo A54 modelinin sağlamlığını merak ediyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Oppo modelleri ülkemizde çok ilgi görmektedir. Fiyat performans modelleri ile kullanıcılar tercih etmektedir.

Oppo resmi internet sitesine girdiğinizde A54 modeli için yaptıkları test oranlarını göreceksiniz. Bildiğiniz üzere Oppo A54 modeli su sıçramalarına karşı IPX4 sertifikası bulunmaktadır.

Ayrıca 20.000 kez USB bağlantısı takma testi, 10 cm’den 28.000 kez düşme testi, 150.000 kez ses düğmesi testi ve 500.000 kez güç düğmesi testinden geçtiğini gösteriyor. Bu yapılan testler telefonun en çok kullanılan fiziksel tuş bölümleridir.

Yukarıdaki test oranlarına yıllarca kullanım ile ulaşabilirsiniz.

Oppo resmi internet sitesinde ayrıca şu açıklama mevcut;

IPX4 suya dayanıklılığına ve küçük çaplı düşmelere, radyasyona, sıcaklık değişikliklerine ve daha fazlasına karşı laboratuvarda test edilmiş direnci sayesinde, tam güvenilirlik ile birlikte gelir.