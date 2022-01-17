Onvo OV43250 kullananlardan yorumlar bekliyoruz

Bu sefer sizlere dikkatimizi çeken bir televizyonun özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Onvo OV43250 modeli özelliklerine ve fiyatına göre bütçesi kısıtlı olanların incelemesi gereken bir model olduğunu düşünüyoruz.

Onvo OV43250 modeli 43 inç yani 108 cm LED ekran boyutuna sahiptir. Full HD çözünürlükte olup HDR özelliği yoktur. Bu modelde dahili HD uydu alıcısı bulunmaktadır. Ekstradan uydu alıcı masrafından kurtulmuş olacaksınız. Dahili Wi-fi, 2 adet USB girişi, 3 adet HDMI çıkışı bulunduğunu hatırlatalım. Smart TV özelliği ile televizyonda Netflix ve Youtube uygulaması yüklü olarak gelmektedir. Android 9.0 işletim sistemini 1 GB RAM çalışmaktadır.

Bu televizyonun teknik özelliklerine baktığımızda Fenoti FN43250 modeli ile aynı olduğunu görüyoruz.

Onvo OV43250 modeli 3.399 TL civarlarında satılmaktadır.

Sonuç olarak baktığımızda bu fiyatlara Smart TV ve dahili HD uydu alıcılı ve 43 inç ekran boyutlu televizyon bulmak oldukça zor. Bizzat bu televizyonu deneme fırsatımız olmadı. Deneyen ziyaretçilerimizden yorumlar bekliyoruz.