OnePlus 5T özellikleri ve Türkiye fiyatı

OnePlus’ın yeni amiral gemisi modeli tanıtıldıktan sonra teknoloji tutkunları heyecanla bu telefonu incelemektedir.

Son aylarda telefon tanıtılmadan önce çok fazla konuşuluyordu.İsterseniz OnePlus 5T teknik özelliklerine bakalım;

Bir telefonda ilk dikkat çeken kısım ekran boyutudur.OnePlus 5T modelinde 6.01 inçlik oldukça büyük bir ekran bulunuyor.Ekran çözünürlüğü ise Full HD’dir.401 PPI Piksel yoğunluğu ve AMOLED ekranı ile harika bir netlik sunuyor.Ekran/Gövde oranı ise yüzde 79.62‘dir.Bu oran oldukça çok iyidir.Çerçevesiz bir tasarımı olan OnePlus 5T, 3300 mAh gücünde bir bataryaya sahiptir.Hızlı şarj özelliği olan bu batarya malesef değiştirelememektedir.OnePlus kamerası kaç megapiksel diye merak ediyorsanız 16 MP ve 20 MP olmak üzere iki adet arka kamera, 16 MP çözünürlüğünde ön kamerası bulunuyor.Performansa geçtiğimizde de 2.45 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 chipset yer alıyor.6 GB RAM‘i ile birlikte tam bir voltran oluşturmaktadır.64 GB’lık dahili depolama hafızasına ise malesef microSD kart takarak hafızayı artıramıyorsunuz.Android 7.1.1 Nougat sürümü ile yüklü gelecek.Hemen telaşa kapılmayın ve ilk fırsatta Android 8.0 Oreo güncellemeside alacaktır.NFC ve parmak izi okuyucusununda olduğunu hatırlatmak isteriz.

OnePlus 5T modeli yurtdışında 499 euro’dan satılacaktır.OnePlus 5T Türkiye’ye ne zaman gelecek sorusuna ise malesef net bir cevap veremiyoruz.Fakat geldiğinde ise OnePlus 5T Türkiye fiyatı rahatlıkla 4000-4750 TL aralığında olacağını belirtmek isteriz.Diyeceksiniz ki ülkemizde 6099 TL’ye peynir ekmek gibi satılan modeller varken bu neden satılmasın?

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