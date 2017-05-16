OnePlus 5 çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı

OnePlus 5 önümüzdeki aylarda bizimle olacak ve Çin menşeli firma da, yeni amiral gemisinin yaz aylarında çıkacağını resmen duyurdu.

Yepyeni bir telefon olması beklenen ve yine fiyat-performans ürünü olarak karşımıza çıkacak olan OnePlus bakalım önceki sürümün etkisini yaratabilecek mi?

Ne biliyoruz?

Nedir? OnePlus’ın yeni bütçe dostu amiral gemisi.

Ne zaman çıkacak? 2017 yaz ayları

Ne kadara satılacak? Muhtemelen 450 dolar civarı

OnePlus 5 çıkış tarihi

Firma tarafından resmi açıklama gelirken, yeni OnePlus 5’in yaz aylarında çıkacağını kesin olarak biliyoruz fakat elimizde net bir tarih yok. Buna rağmen çeşitli Weibo sızıntılarına göre telefon ya Haziran sonu, ya da Temmuz ayının başlarında rafları süsleyecek.

İsim ne olacak? OnePlus 5 mi, OnePlus 4 mü?

Bildiğiniz gibi OnePlus 4 hiç çıkmadı ve çıkmayacak da. Bunun yerine yeni telefonun adı OnePlus 5 olarak kararlaştırıldı ve teknik olarak firmanın beşinci amiral gemisi cihazı konumunda.

OnePlus 5 teknik özellikleri

Yeni cihaz teknolojik gelişmelere ayak uyduracak ve muhtemelen 5.5 inç civarı bir 2K ekranla satılacak. Quad HD çözünürlük beklenirken, VR konusunda da telefonun başarılı olması bekleniyor. Metal-cam bir gövdeyle gelmesi beklenen yeni OnePlus 5’te çift lensli 12MP arka kameraya ve 8MP ön kameraya kesin gözle bakılıyor.

OnePlus 5’le kontrastın geliştirilip, daha net ve daha kaliteli fotoğraflar çekileceği söylenirken, bazı sızan tasarım çizimlerine göre ön kamera da çift lensli olacak. Yeni cihazda 4000mAh boyutunda güçlü bir batarya beklenirken, 3600mAh konusunda da söylentiler mevcut. Ayrıca bu sefer hızlı şarj özelliği de yer alacak ve iddialara göre telefonda Dash Charge 2.0 teknolojisi kullanılacak.

OnePlus 5’te en kötü ihtimalle Qualcomm Snapdragon 830 işlemci çipseti olacak fakat bunun Snapdragon 835’e yükseltilme ihtimali de var. Ya 6GB, ya da 8GB RAM tahmin edilirken, 128GB da dahili hafıza alanı bekleniyor. Tabii ki bu microSD kart ile yükseltilecek.

OnePlus’ın Oxygen OS işletim sistemiyle çıkacak olan OnePlus 5’in ortalama 450 Dolar civarı bir fiyatla yurtdışında satılması bekleniyor. Buna rağmen telefonun bu sefer Türkiye’ye gelip gelmeyeceği hala meçhul durumda.

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