Omix X500 ve Omix X300 kılavuz bulamadık

Omix X500 ve Omix X300 modelleri çıktıktan sonra bütçesi kısıtlı olanların oldukça ilgisini çekmeyi başardı. Bizde elimizden geldiği kadar Omix X500 ve X300 modelleri hakkında yazılar yazmaya çalıştık.

Omix X500 ve Omix X300 kullanım kılavuzu maalesef bulamadık. Aslında var fakat bu menüleri anlatmayan genel bir kılavuz olarak yayınlandı. Menüleri anlatan detaylı bir kılavuz olsaydı sizlere daha güzel yazıları eklemek isterdik.

Genel olarak yayınladıkları kılavuza baktığımızda 16 sayfadan oluştuğunu görüyoruz. İçerik olarak ise kutu içeriğinde çıkanları yazmışlar. Ayrıca Omix X500 ve X300 için SIM kart takma adımlarını anlatan güzel bir resim eklemişler. Diğer sayfalarda ise normal pil kullanımı v.s. v.s. anlatımlar olmuş. İleri ki zamanlarda detaylı bir menü anlatım kılavuzu bulursak ekleyeceğiz.