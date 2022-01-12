Omix X500 detaylı kamera özellikleri

Bu yazımızda sizlere fiyat/performans ürünü olan Omix X500 kamera özelliklerine detaylı olarak bakmak istedik.

İlk olarak 48 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunmaktadır. Bu kamerada Optik görüntü sabitleyici özelliği yoktur. Zaten bu özelliği amiral gemisi modellerinde yer alıyor.

Arka ana kamera özellikleri şöyle;

Portre Modu (Bokeh)

Phase Detect Auto-Focus (PDAF)

HDR

Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama

Panorama

Otomatik odaklama

Coğrafi konum etiketleme

Dahili QR Kod Okuyucu

Makro (Macro) Çekim (4 cm)

Zamanlayıcı

6 Elementli Lens

Arka ana kamera ile 1080p Full HD video kaydı yapabiliyorsunuz.

Dijital görüntü sabitleyici (EIS)

Time-lapse Video Kayıt

Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)

İkinci arka kameraya geçtiğimizde ise 5 MP çözünürlüğündedir. Bu kamera sayesinde Ekstra geniş açı özelliği gelmektedir.

Üçüncü arka kamera ise 2 MP’dir. Bu kamera sayesinde makro çekim özelliği gelmektedir.

Dördüncü arka kamera ise 2 MP‘dir. Bu kamera ile derinlik algısı özelliği gelmektedir.

Selfie kamerası ise 16 MP‘dir. Ön kamera ile 1080p Full HD video kayıt yapabilirsiniz. Ön kamera ile aşağıdaki özellikleri kullanabiliriniz.

Portre Modu

Sanal Flaş

Zamanlayıcı (self-timer)