Bilim ve Teknoloji

Omix X300 ve Omix X500 ekran görüntüsü alma

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji26 Aralık 2021
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Bu yazımızda sizlere Omix X500 ve Omix X300 modellerinde ekran görüntüsü nasıl alınır konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Son zamanlarda televizyonda ilgi çeken reklamları ile Omix dikkat çekmeyi başardı. Genel olarak teknik özelliklerine baktığımızda fiyat/performans ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bir amiral gemisi modeli gibi değil ama bu bütçelere göre alabileceğiniz en iyi modeller arasında yer alıyor.

Omix X500 ve Omix X300 ekran görüntüsü almak için ses kısma + güç tuşu düğmelerine aynı anda 2-3 saniye basılı tuttuğunuzda otomatik olarak screen shot alınacaktır. Alınan ekran görüntüsüne galeri klasörü içerisinde “Screen Shots” dosyasının altında ulaşabilirsiniz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji26 Aralık 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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