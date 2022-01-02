Bilim ve Teknoloji

Omix X300 kullandığı chipset ile kategorisinde en uygun fiyata sahip

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji2 Ocak 2022
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Omix X300 telefonu son zamanların en çok araştırılan akıllı telefon modelleri arasında yer almaktadır. Neden derseniz uygun fiyatı bütçesi kısıtlı olanlara hitap etmektedir. Biz bu yazımızda Omix X300 modelinde kullanılan MediaTek Helio G80 chipset kullanan diğer telefon modellerinden bahsetmek istiyoruz. Bu arada aşağıda yazan modelleri kendimiz araştırma yaparak bulduk. Belki daha fazla model var ama biz gözümüze çarpanları ekledik.

Omix X300 modeli 2.0 Ghz hızında çalışan MediaTek Helio G80 chipset ve 3 GB RAM barındırmaktadır. Fiyatı ise 2.499 TL’dir. Diğer modellere bakalım;

Xiaomi Redmi 9 modeli de 2.0 Ghz hızında çalışan MediaTek Helio G80 chipset ve 3 GB RAM sahiptir. Fiyatı ise 2.899 TL civarlarındadır.

Samsung Galaxy M22 modeli de 2.0 Ghz hızında çalışan MediaTek Helio G80 chipset ve 4 GB RAM‘e sahiptir. Fiyatı ise 2.999 TL civarlarındadır.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji2 Ocak 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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