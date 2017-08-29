Nvidia Titan kartların gücünü laptoplara aktarıyor

Nvidia, yeni harici ekran kartı (eGPU) seçeneklerini Titan X ve Quadro Pascol jenerasyonu ürünler için laptoplara sunuyor.

Grafik çipi ve SoC üreticisi firma duyuruyu Los Angeles’taki Siggraph 2017 konferansında yaparken, pek çok 3D animasyoncusu ve dijital medya yaratıcısı buradaydı. Titan Xp ekran kartlarının eGPU yapısında çalışması için Nvidia yeni bir sürücü de yayınlarken, bu şekilde eGPU ürünleri Thunderbolt 3 USB-C portuyla da uyumlu hâle gelecek.

Bu haber özellikle cebinde parası olan PC oyuncuları için harikayken, Nvidia sanal gerçeklik oyunlarının da laptopta 90 fps’te oynanacağınn sözünü veriyor. Ayrıca bu ekran kartlarıyla birlikte 4K video düzenleme, işleme daha kolay ve hızlı hâle gelecek.

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