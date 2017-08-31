Note 8 hafıza kartı takılıyor mu?

Hakim isimli bir ziyaretçimiz bize Galaxy Note 8 modeline hafıza kartı takılıyor mu konusunda bilgi istemiştir.

Akıllı telefonlarda önemli özelliklerden bir tanesi ise telefonun microSD hafıza kartı desteğinin olup olmamasıdır.Artık günümüz teknolojik telefonlarında kamera çözünürlüğü yüksek olduğu için video çekimleri ve fotoğraf çekimleri büyük yer kaplamaktadır.Samsung’un yeni amiral gemisi modeline hafıza kartı takılıp takılmadığını merak eden bir ziyaretçimiz bize mail yoluyla iletişim kurmuştur.

Samsung Galaxy Note 8 modelinde 64 GB’lık dahili depolama hafızası bulunmaktadır.Normal şartlarda hafıza kartı olmadan size uzun zaman depolama sorunu çıkarmayacaktır.Eğer hafıza kartı takmak isterseniz de microSD hafıza kartı takarak kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.

Samsung Galaxy Note 8’in ön satış fiyatı 4999 TL olarak açıklandı.Birçok kişi sosyal medya üzerinden siparişte hemen bulunduğunu ve sabırsızlıkla beklediğini yazmıştır.Ön sipariş alımından sonra satış fiyatı ne olacak göreceğiz.

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