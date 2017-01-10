Nokia E1 teknik özellikleri ve fiyatı hakkında çıkan son söylentileri sizlere yazmak istedik.

Bildiğiniz üzere Nokia 2000’li yılların en favori modeli olarak tek başına liderdi.Fakat akıllı telefonlara geçildikten sonra aynı başarıyı yakalayamamıştı.Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi ise işletim sistemi olarak windows kullanmasından dolayı olduğu sosyal medyada konuşuluyordu.Nokia, Lumia modellerini microsoft’a sattıktan sonra 2 yıl telefon üretmeyecekti.Bu süre bitmesine yakın yeni Nokia modelleri söylentileri hergeçen artmaya devam ediyor.Son olarak Nokia E1 modeli ile ilgili bilgiler günyüzüne çıkmaya devam ediyor.

Son çıkan sızıntı bilgilere göre Nokia E1, dört çekirdekli ve 1.4 GHZ hızındaçalışan Snapdragon 425 yonga seti olabileceği belirtiliyor.Grafik işlemcisi olarak ise Adreno 308, 2 GB RAM ve 16 GB’lık dahili depolama hafızası olması bekleniyor.13 Megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik ön kamerada bulunabilir.Orta segment kullanıcılar için çıkabilecek olan bu modelin ise resmi olmayan bilgilere göre fiyatı 150 dolar civarında olması bekleniyor.

Nokia E1 özellikleri hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.

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