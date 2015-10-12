Nokia C6 Facebook ve Twitter Uygulaması indir

Nokia C6 Facebook ve Twitter yükleniyor mu?

Nokia C6 Facebook ve Twitter Uygulaması yükleniyor mu diye bir çok kişi merak etmektedir.Bildiğiniz üzere nokia C6 telefonu tasarımı ve sağlamlığı ile zamınında çok tutulmuştu.

Şu an itibari ile bir çok kişi bu telefonu kullanmaktadır.Nokia C6 modeline Facebook ve Twitter uygulaması uygulaması yükleniyor mu diye bir çok kişi google’da arama yapmaktadır.C6 symbian işletim sistemi ile çalıştığı için kendisine uygun uygulamaları bulunmaktadır.

Ovi mağazından istediğiniz uygulamayı yükleyebilirsiniz. veya aşağıdaki bağlantı adreslerini kullanarak istediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz

Nokia C6 Facebook indir

Nokia C6 Twitter indir

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