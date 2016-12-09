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Nokia C5-03 WhatsApp indir

tarafından 9 Aralık 2016 Tarihinde eklendi

Nokia C5-03 telefonunuz varsa ve WhatsApp indirmek istiyorsanız teknoscrool.com olarak sizlere güzel, temiz bir yazı yazmak istedik.

nokia-c5-03-whatsapp

Akıllı telefonlarda en çok kullanılan uygulamalar arasında WhatsApp bulunmaktadır.Hemen hemen her telefonda WhatsApp vazgeçilmez bir uygulama olarak yoluna devam ediyor.Başarılı olmasının sebebi ise hızlı ve sorunsuz bir alt yapısı olmaktadır.Neyse biz konumuza gelirsek bir takipçimiz bize Nokia C5-03 modeli kullandığını ve WhatsApp yüklenir mi diye destek istemiştir.Nokia C5 telefonu şüphesiz bir zamanların favori telefonları arasındadır.WhatsApp uygulamasıdda Nokia C5-03 modeline destek sunmaktadır.Nokia C5-03, Symbian S60 alt yapısını kullandığı için uygulamayı indirebilir ve sorunsuz olarak keyfini sürebilirsiniz.

Aşağıdaki linke tıklayarak WhatsApp resmi internet sayfası açılacaktır.İndirme linki hakkında aklınıza herhangi bir şey gelmesin.Açılan sayfada üst bölümde yer alan Download Now basmanız yeterli olacaktır.

Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

Nokia C5-03 WhatsApp indir

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1 Comment

  1. aylaayka

    20 Ağustos 2017 at 14:00

    nokia e71 icin yuklenir? Linkini ata bilersiz tecilli

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