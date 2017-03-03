Nokia 8210 sıfır fiyatı birçok akıllı telefonu geçti

Aradan geçen 19 yıl onu değerlendirdi.Belki bir 19 yıl daha sonra servet olabilir.

Nokia yenilenmiş 3310 modelini tekrardan piyasaya sürecek.2000 yılında satış rekorları kıran Nokia 3310’un yeni tasarlanmış haline ilgi büyük olacak.Renkli ekran tasarımı,kamerası ve artırılmış hafızası ile bakalım nasıl bir satış rakamına ulaşacak göreceğiz.2000’li yıllarda Nokia şüphesiz telefon sektörünün tek lideriydi.Onlarca modelleri hala kullanılmakta ve antika sayılabilecek telefonlarının satış fiyatları, birçok akıllı telefonlardan daha pahalı diyebiliriz.

Örneğin Nokia 8210 telefonunu hatırlarsınız.Nokia, 1999 yılında piyasaya sunduğu en küçük telefonlar arasında yer alıyordu.

Özellikleri ise;

Lityum iyon batarya

Çok yönlü arama sistemi

Sağlam tuş takımı

Oyunlar

GSM 600, 900 ve 1800 operatörleri

3 Dakikalık ses kaydı

SIM kart

Evet aradan geçen 18 yıldan sonra Nokia 8210 modelinin sıfır satış fiyatı 600 TL civarlarındadır.Ayrıca bu telefonu antika severler büyük ilgi gösteriyor.Sadece antika severler değil,teknolojinin vermiş olduğu dezavantajları, avantaja çevirmek isteyenler tercih ediyor.Yani Nokia 8210 modelinde GPS olmadığı için takip edilemiyor ve normal bir telefon olduğu için herhangi bir erişim sağlanamıyor.

Kim bilir Nokia, efsane telefonu yeniden üretiyor.Belki 8210 modelide yenilenerek gelebilir.

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