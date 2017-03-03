web stats


Ana Sayfa / Bilim ve Teknoloji / Nokia 8210 sıfır fiyatı birçok akıllı telefonu geçti

Nokia 8210 sıfır fiyatı birçok akıllı telefonu geçti

tarafından 3 Mart 2017 Tarihinde eklendi

Aradan geçen 19 yıl onu değerlendirdi.Belki bir 19 yıl daha sonra servet olabilir.

nokia 8210

yenilenmiş 3310 modelini tekrardan piyasaya sürecek.2000 yılında satış rekorları kıran 3310’un yeni tasarlanmış haline ilgi büyük olacak.Renkli ekran tasarımı,kamerası ve artırılmış hafızası ile bakalım nasıl bir satış rakamına ulaşacak göreceğiz.2000’li yıllarda şüphesiz telefon sektörünün tek lideriydi.Onlarca modelleri hala kullanılmakta ve antika sayılabilecek telefonlarının satış fiyatları, birçok akıllı telefonlardan daha pahalı diyebiliriz.

Örneğin Nokia 8210 telefonunu hatırlarsınız.Nokia, 1999 yılında piyasaya sunduğu en küçük telefonlar arasında yer alıyordu.

Özellikleri ise;

Lityum iyon batarya
Çok yönlü arama sistemi
Sağlam tuş takımı
Oyunlar
GSM 600, 900 ve 1800 operatörleri
3 Dakikalık ses kaydı
SIM kart

Evet aradan geçen 18 yıldan sonra Nokia 8210 modelinin sıfır satış fiyatı 600 TL civarlarındadır.Ayrıca bu telefonu antika severler büyük ilgi gösteriyor.Sadece antika severler değil,teknolojinin vermiş olduğu dezavantajları, avantaja çevirmek isteyenler tercih ediyor.Yani Nokia 8210 modelinde GPS olmadığı için takip edilemiyor ve normal bir telefon olduğu için herhangi bir erişim sağlanamıyor.

Kim bilir Nokia, efsane telefonu yeniden üretiyor.Belki 8210 modelide yenilenerek gelebilir.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...Loading...
Teknoloji
Bilim ve Teknoloji Haberleri
Etiketler

Cevap yazin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

pendik escort
kartal escort