Nokia 8 Sirocco özellikleri ve Türkiye satış fiyatı

Nokia, akıllı telefon sektöründe etkili modelleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Hatırlarsanız bir zamanlar Nokia’nın efsane telefonu olan Sirocco yeniden günyüzüne çıktı. Bu sefer Nokia 8 Sirocco modeli ile raflardaki yerini alacak. İsterseniz Nokia 8 Sirocco özelliklerine bakalım;

Nokia 8 Sirocco 5.5 inçlik 531 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir P-OLED ekranı bulunuyor. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 81.09’dur.

Bu modelde 3260 mAh kapasitesine sahip güçlü bir bataryası bulunmaktadır. Hızlı şarj desteği ile 30 dakikada yüzde 50’lik doluluk oranına ulaşabilirsiniz. Bataryası değiştirelemez olduğunuda hatırlatalım.

Hız konusunda geçtiğimizde de 2.45 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli bir Qualcomm Snapdragon 835 chipset bulunuyor. 6 GB RAM ile bu telefonu yavaşlatmak hayliyle zor olacaktır. Son olarak Adreno 540 grafik işlemcisi ile performanslı oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz.

Depolama konusunda da oldukça başarılı olan Nokia 8 Sirocco’da 128 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor. Aslında bu hafta bile tatmin edicidir. Fakat bu hafıza bana yetmez diyorsanız microSD hafıza kartı ile kapasitesini artırabilirsiniz.

Nokia akıllı telefonlarda kameraya önem vermektedir. Bu modelde de 12 megapiksellik bir arka kamera yer alıyor. Bu arka kamera ilse 2160p Ultra HD 4K video kaydı yapabilirsiniz. Ayrıca 13 MP çözünürlüğünde ikinci bir arka kamerada bulunuyor. Ön kamera çözünürlüğü ise 5 MP’dir.

4.5G desteği ise CAT 12’dir. Yani saniyede ortalama olarak 600 Mbps indirme hızına ulaşabilirsiniz.

Android işletim sistemi olarak ise Android 8.0 Oreo sürümü ile yüklü olarak gelecektir.

Suya ve toza karşı dayanıklılığı olan Nokia 8 Sirocco, NFC ve parmak izi okuyucusu da bulunuyor.

Nokia 8 Sirocco 2018’in en ses getiren modeli olacak gibi gözükmektedir. Köşeden köşeye kavisli ekran ile tasarıma önem verenler hayran kalıyor. Paslanmaz çelik gövdeye sahip olmasıda ayrı bir güzellik katıyor.

Nokia 8 Sirocco yurtdışında Nisan ayı içerisinde satışa çıkacak. Yurtdışı fiyatı ise 749 Euro’dur. Nokia 8 Sirocco Türkiye satış fiyatı ise tahmini olarak 4500 TL civarlarında olabileceğini değerlendiriyoruz.

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