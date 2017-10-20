Nokia 8 SIM ve hafıza kartı takma konusunda sizleri bilgilendirmek istedik.

2000’li yılların tartışmasız cep telefonu lideri Nokia, yeni akıllı telefon modelleri ile eski günleri yakalayacak gibi gözükmektedir.Nokia 8 resmi olarak tanıtıldıktan sonra tasarımı ve teknik özellikleri ile oldukça iddialı bir telefon olduğunu kanıtladı.İsterseniz kısaca bir teknik özelliklerine bakalım;

Nokia 8 5.3 inçlik 554 PPI Piksel yoğunluğuna sahip IPS LCD ekranı bulunuyor.Bu telefonu 3090 mAh’lık bir batarya destekliyor.Qualcomm Quick Charge 3.0 teknolojisi ile hızlı şarj desteklemektedir.Nokia 8 kamerası kaç megapiksel diye merak ediyorsanız 13 MP çözünürlüğüne sahip 2 adet arka kamera ve selfie çekmeyi severler için ön tarafta 13 MP çözünürlükte kamera bulunmaktadır.Hız konusunda ise 2.45 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 chipset yer alıyor.4 GB RAM ile oldukça performanslı bir telefon olduğunu ön plana çıkmaktadır.64 GB’lık dahili depolama hafızasını microSD kart takarak 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.Suya ve toza karşı dayanıklılık ile parmak izi okuyucusu ile oldukça başarılı bir telefondur.Nokia 8 fiyatı ise ortalama 2899 TL civarlarında satılmaktadır.

Bir ziyaretçimiz Nokia 8 aldığını ve microSD hafıza kartı ile SIM kart takma konusunda yardım istemiştir.Nokia 8’in resmi kullanım kılavuzuna baktığımızda gayet açıklamalı bir resim olduğunu gördük ve sizlerle paylaşmak istedik.Resime bakarak rahatça işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

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