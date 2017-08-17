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Nokia 8 özellikleri

tarafından 17 Ağustos 2017 Tarihinde eklendi

Nokia 8 yorumları ve teknik özellikleri hakkında güzel bir sayfa oluşturmak istedik.

Nokia, uzun bir zaman akıllı telefon üretimine ara verip tekrar piyasalara dönüş yaptı.Lumia serisinde bulamadığı başarıyı artık tekrardan Nokia serisi ile yakalamaya çalışacak.Yeni amiral gemisi model Nokia 8 resmi olarak tanıtıldıktan sonra birçok kişi teknik özelliklerine merak etmektedir.Teknoscrool.com olarak sizlere Nokia 8 özellikleri konusunda bilgilendirmek istedik.

Nokia 8’de 5.3 inçlik oldukça büyük bir ekran bulunmaktadır.Ayrıca 554 PPI Piksel yoğunluğuna sahip ve IPS LCD ekran ile size oldukça canlı görüntüler sunmayı hedeflemektedir.Ekran/Gövde oranına baktığımızda ise yüzde 69.35’lik bir oran bulunmaktadır.Bu oranda oldukça tatmin edicidir.Nokia 8 modeli 3090 mAh’lık bir batarya kapasitesine sahiptir.Bu batarya Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj özelliğine de sahiptir.Malesef bataryası değişmemektedir.Nokia 8 kamerası kaç megapiksel diye merak ediyorsanız 13 megapiksellik 2 adet arka tarafta kamerası bulunmaktadır.Özçekim seviyorsanız sizi 13 megapiksellik bir ön kamera beklemektedir.

İşlemci performansına baktığımızda da oldukça hızlı bir donanım görüyoruz.2.45 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti bulunmaktadır.Bu chipset şu an en iyi güce sahip olduğunu söyleyeliim.4 GB RAM ile bu telefonu yavaşlatmak söz konusu bile değildir.64 GB’lık dahili depolama hafızası ile sizlere sıkıntısız bir depolama alanı sunmaktadır.Bu telefon ile ilgilenenler Nokia 8’e hafıza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsa bu sorunun yanıtı evet olacaktır.Takacağınız microSD kart ile kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.İnternet kullanmayı çok seviyorsanız bence kotanızı artırmanızı öneririz.Neden derseniz Nokia 8’de CAT 9 bulunuyor.yani saniyede 450 Mbps indirme hızına rahatça ulaşabilirsiniz.Suya ve toza karşı dayanıklılığı olan Nokia 8’de NFC,çift hat özelliği ve parmak izi okuyucu özelliğide yer almaktadır.

Nokia 8 modeli Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Nokia 8 resmi olarak Türkiye’ye geliş tarihi hakkında resmi bilgi bulunmamaktadır.Eylül ayı içerisinde Avrupa’da satışa sunulacak ve tahmini olarak ülkemize gelmesi ekim ayı ortalarını bulabilir.

Nokia 8 Türkiye fiyatı ne kadar?

Nokia 8 Türkiye satış fiyatı resmi olarak açıklanmadı fakat yurtdışına göre bir kıyaslama yapabilir.Nokia 8 yurtdışı fiyatı 599 Euro olacak gibi gözükmektedir.Yurtdışı fiyatı ile Nokia 8 Türkiye satış fiyatı 3250 TL üzeri olabileceğine kesin gözüyle bakabilir.

Ekran Boyutu5.3 inç
Piksel Yoğunluğu554 PPI
Ekran TeknolojisiIPS LCD
Ekran/Gövde OranıYüzde 69.35
Batarya Kapasitesi3090 mAh
Hızlı Şarj Evet
Arka Kamera13 MP
İkinci Arka KameraEvet (13 MP)
Ön Kamera13 MP
ChipsetSnapdragon 835
CPU Frekansı2.45 GHz
Çekirdek8 Çekirdekli
RAM4 GB
Dahili Depolama64 GB
Hafıza kartı desteğiEvet
Boy151.5 mm
En73.7 mm
Kalınlık7.9 mm
Ağırlık 160 Gr
İşletim SistemiAndroid Nougat
4.5G CAT 9
NFCVar
KızılötesiYok
Suya DayanıklılıkVar
Toza DayanıklılıkVar
Parmak iziVar
Çift HatVar
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