Nokia 8 yorumları ve teknik özellikleri hakkında güzel bir sayfa oluşturmak istedik.

Nokia, uzun bir zaman akıllı telefon üretimine ara verip tekrar piyasalara dönüş yaptı.Lumia serisinde bulamadığı başarıyı artık tekrardan Nokia serisi ile yakalamaya çalışacak.Yeni amiral gemisi model Nokia 8 resmi olarak tanıtıldıktan sonra birçok kişi teknik özelliklerine merak etmektedir.Teknoscrool.com olarak sizlere Nokia 8 özellikleri konusunda bilgilendirmek istedik.

Nokia 8’de 5.3 inçlik oldukça büyük bir ekran bulunmaktadır.Ayrıca 554 PPI Piksel yoğunluğuna sahip ve IPS LCD ekran ile size oldukça canlı görüntüler sunmayı hedeflemektedir.Ekran/Gövde oranına baktığımızda ise yüzde 69.35’lik bir oran bulunmaktadır.Bu oranda oldukça tatmin edicidir.Nokia 8 modeli 3090 mAh’lık bir batarya kapasitesine sahiptir.Bu batarya Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj özelliğine de sahiptir.Malesef bataryası değişmemektedir.Nokia 8 kamerası kaç megapiksel diye merak ediyorsanız 13 megapiksellik 2 adet arka tarafta kamerası bulunmaktadır.Özçekim seviyorsanız sizi 13 megapiksellik bir ön kamera beklemektedir.

İşlemci performansına baktığımızda da oldukça hızlı bir donanım görüyoruz.2.45 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti bulunmaktadır.Bu chipset şu an en iyi güce sahip olduğunu söyleyeliim.4 GB RAM ile bu telefonu yavaşlatmak söz konusu bile değildir.64 GB’lık dahili depolama hafızası ile sizlere sıkıntısız bir depolama alanı sunmaktadır.Bu telefon ile ilgilenenler Nokia 8’e hafıza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsa bu sorunun yanıtı evet olacaktır.Takacağınız microSD kart ile kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.İnternet kullanmayı çok seviyorsanız bence kotanızı artırmanızı öneririz.Neden derseniz Nokia 8’de CAT 9 bulunuyor.yani saniyede 450 Mbps indirme hızına rahatça ulaşabilirsiniz.Suya ve toza karşı dayanıklılığı olan Nokia 8’de NFC,çift hat özelliği ve parmak izi okuyucu özelliğide yer almaktadır.

Nokia 8 modeli Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Nokia 8 resmi olarak Türkiye’ye geliş tarihi hakkında resmi bilgi bulunmamaktadır.Eylül ayı içerisinde Avrupa’da satışa sunulacak ve tahmini olarak ülkemize gelmesi ekim ayı ortalarını bulabilir.

Nokia 8 Türkiye fiyatı ne kadar?

Nokia 8 Türkiye satış fiyatı resmi olarak açıklanmadı fakat yurtdışına göre bir kıyaslama yapabilir.Nokia 8 yurtdışı fiyatı 599 Euro olacak gibi gözükmektedir.Yurtdışı fiyatı ile Nokia 8 Türkiye satış fiyatı 3250 TL üzeri olabileceğine kesin gözüyle bakabilir.

Ekran Boyutu 5.3 inç Piksel Yoğunluğu 554 PPI Ekran Teknolojisi IPS LCD Ekran/Gövde Oranı Yüzde 69.35 Batarya Kapasitesi 3090 mAh Hızlı Şarj Evet Arka Kamera 13 MP İkinci Arka Kamera Evet (13 MP) Ön Kamera 13 MP Chipset Snapdragon 835 CPU Frekansı 2.45 GHz Çekirdek 8 Çekirdekli RAM 4 GB Dahili Depolama 64 GB Hafıza kartı desteği Evet Boy 151.5 mm En 73.7 mm Kalınlık 7.9 mm Ağırlık 160 Gr İşletim Sistemi Android Nougat 4.5G CAT 9 NFC Var Kızılötesi Yok Suya Dayanıklılık Var Toza Dayanıklılık Var Parmak izi Var Çift Hat Var

Tasarım

Batarya

Kamera

Performans Özet Nokia 8 modeli performans ve tasarım konusunda oldukça iyi diyebiliriz.Tabi fiyat konusu ço önemlidir.Eğer çok yüksek fiyatlı olmazsa Nokia eski günlerine dönüş yapabilir. 4.3

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