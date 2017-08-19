Nokia 8 ekran görüntüsü nasıl alınır?

Nokia 8 resmi olarak tanıtıdıktan sonra üst segment özellikleri birçok teknoloji tutkunlarının dikkatini üzerine çekmeyi başardı.
Nokia modeli bildiğiniz üzere 2000’li yılların en çok kullanan telefon markası olmuştu.Nokia 8 modeli teknik özellikleri konusunda detaylı incelememiz yazımızın sonunda bulunmaktadır.
NOkia 8 modeli ülkemize geldiğinde uygun fiyatı olursa büyük ilgi göreceğine hiç şüphe yok.
Nokia 8 ekran görüntüsü nasıl alınacağı konusunda sizleri şimdiden bilgilendirmek istedik.Artık hemen hemen bütün akıllı telefon modelleri aynı yöntemler ile ekran görüntüsü alınmaktadır.Ekran görüntüsünü almak için ekran kısma ile ses kısma tuşuna 2-3 saniye basılı tutmanız yeterli olacaktır.Deklanşör sesi duyduktan sonra alınan ekran görüntüsüne galeri’den ulaşabilirsiniz.
Not:Akıllı telefonlarda alınan ekran görüntüsü uzantısı PNG’dir.JPG olarak değiştirmek istediğinizde 3.parti uygulamaları yada alınan ekran görüntüsünü bilgisayara atıp JPG uzantısına çevirebilirsiniz.
NOKİA 8 ÖZELLİKLERİ – TIKLAYIN