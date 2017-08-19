Son Haberler

Nokia 8 ekran görüntüsü nasıl alınır? Nokia 8 resmi olarak tanıtıdıktan sonra üst segment özellikleri birçok teknoloji tutkunlarının dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Nokia modeli bildiğiniz üzere 2000’li yılların en çok kullanan telefon markası olmuştu.Nokia 8...

Android Telefonu Kablosuz Flash Bellek Olarak Kullanmak Android işletim sistemi Apple’ın iOS’una göre çok daha esnekken, bu aynı zamanda dosya aktarımında da geçerli. iPhone telefonlarda iTunes kullanmadan PC’ye aktarım yapmak son derece zorken, Android’de ise sadece...