Nokia 7 teknik özellikleri ve Fiyatı

Nokia 7 resmi olarak tanıtıldı.2017 yılı bitmeden Nokia, yeni modellerinin arasında bir yenisini daha kattı.İsternet teknik özelliklerine kısaca bakalım.

Akıllı telefonlarda en ideal ekran boyutu olarak 5.2 inç gösteriliyor ve Nokia 7’de bu boyutun tercih ediliğini görüyoruz.424 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Ekran/Gövde oranı ise yüzde 73.89’dur.Genellikle yüzde 70 yukarısı çok beğeniliyor.Batarya detaylarına geçtiğimizde de 3000 mAh’lık hızlı şarj destekli değiştirelemez batarya görmekteyiz.

Nokia 7 kamerası nasıl diye merak ediyorsanız 16 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğüne sahip bir kamerası bulunmaktadır.Performans konusunda baktığımızda da 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 630 chipset görmekteyiz.4 GB RAM ile birlikte tam bir performans canavarı diyebiliriz.64 GB’lık dahili depolama hafızası normal şartlarda rahatlıkla size yeter fakat isterseniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini 128 GB’a kadar artırabilrisiniz.Android 7.1.1 Nougat sürümü ile yüklü gelecek ve Android 8.0 Oreo güncellemeside alacağını belritelim.NFC,çift hat ve parmak izi okuyucusu ile tam donanımlı bir telefon olduğunu belirtelim.

Yurtdışında Nokia 7 fiyatı 400 dolar civarında satılacağı konuşulmaktadır.Nokia 7 Türkiye satış fiyatı konusunda tahmin ürettiğimizde 2500 TL ile 2750 TL civarlarında olacağını düşünüyoruz.

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