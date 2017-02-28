Nokia 6 yorumları,teknik özellikleri ve Türkiye satış fiyatı

Nokia, akıllı telefon dünyasına yeni tanıttığı modeller ile tekrar üst sıralara çıkmak istiyor.

26 Şubat 2017 günü Nokia 6 modeli resmi olarak tanıtıldı.Nokia 6 modeli orta segmentin hafif üstünde olabilecek bir model olduğunu belirtelim.İsterseniz kısaca Nokia 6 teknik özelliklerine bakalım;

5.5 inçlik 401 PPI Piksel yoğunluğunda bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Bu modelde yüzde 71.44’lük bir ekran/gövde oranı bulunmaktadır.3000 mAh‘lık bir bataryasının yer aldığını belirtelim.Kamera özelliiklerine baktığımızda ise 16 megapiksellik bir arka kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamerası bulunmaktadır.Performans olarak 1.4 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 yonga seti bulunmaktadır.3 GB RAM ile oldukça başarılı olduğunu belirtelim.32 GB’lık dahili depolama hafızasının yanında ekstra microSD hafıza kartı takarak kapasitesini 128 GB‘a kadar artırabilirsiniz.Android’in son sürümü olan Nougat ile yüklü olarak gelecektir.NFC ve Parmak izi okuyucusu ile Nokia 6’nın geliş tarihi hakkında net bilgi bulunmamaktadır.

Bilgi:Nokia resmi internet sitesine baktığımızda Nokia 6 fiyatının 229 euro olduğunu görüyoruz.Nokia 6 Türkiye satış fiyatı ise tahminimizce 1299 TL – 1499 TL arasında olmasını bekliyoruz.

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