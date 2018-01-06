Nokia 6 (2018) yorumları ve özellikleri ile dikkat çekti

Bir zamanların efsane telefon üreticisi Nokia, akıllı telefon dünyasına etkili girişler yapmaya devam ediyor.

Nokia 6 (2018) resmi olarak tanıtıldıktan sonra hem tasarımı ve hem teknik özellikleri ile oldukça etkili olduğunu belirtelim.Nokia 6 (2018) teknik özelliklerine kısaca bakalım;

5.5 inçlik 403 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı yer alıyor.Corning Gorilla Glass 3 ile korunan bu modelde yüzde 73.94’lük ekran/gövde oranı yer alıyor.3000 mAh’lık hızlı şarj destekli bataryası 30 dakikada yüzde 50 dolum oranına ulaşmaktadır.Nokia 6 (2018) kamera özelliklerine geçtiğimizde de 16 megapiksel çözünürlüğüne sahip arka kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera dikkat çekmektedir.Performansa baktığımızda da 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 630 chipset yer alıyor.4 GB RAM’le birlikte voltran oluşturuyor diyebiliriz.32 GB’lık dahili depolama hafızası oldukça yeterlidir.

Nokia 6 (2018) microSD hafıza kartı takalır mı diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı evet olacaktır.Hafıza kartı takarak kapasitesini 128 GB’a kadar artırabilirsiniz.Android 7.1.1 Nougat sürümü ile yüklü gelecek bu model Android 8.0 Oreo güncellemeside alacaktır.Parmak izi sensörü ve 4.5G olarak CAT 4’te yeterli seviyededir.Nokia 6 (2018) Türkiye satış fiyatı konusunda şimdilik herhangi bir fiyat bilgisi bulunmamaktadır.Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.

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