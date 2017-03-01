Nokia 5 teknik özellikleri ve Türkiye satış fiyatı

Nokia uzun bir aradan sonra yeni akıllı telefon modellleri ile piyasaya girmeye hazırlanıyor.26 Şubat itibari ile Nokia 5 modelini tanıttı.Orta segment civarındaki bu Nokia 5 modelinin özelliklerine kısaca bakmak istedik.

ilk olarak telefonda 5.2 inçlik 290 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Ekran/Gövde oranına baktığımızda da yüzde 68.68’lik bir oran görmekteyiz.Nokia 5’te 3000 mAh‘lık bir batarya bulunmaktadır.Nokia 5 kamerası kaç megapiksel diye merak ediyorsanız 13 megapiksellik bir arka kamerası ve 8 megapiksellik bir ön kamerası bulunmaktadır.İşlemci gücüne baktığımızda ise 1.4 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 yonga seti bulunmaktadır.2 GB RAM, 16 GB dahili depolama hafızası bulunmaktadır.MicroSD kart takarak Nokia 5 modelinin kapasitesini 128 GB‘a kadar artırabilirsiniz.Yekpare alüminyum kapak ve metal kasa çerçeve tasarımı ile göz doldurmaktadır.İnternet teknolojisi olarak CAT 4 sınıfını desteklemektedir.Android’in son sürümü olan Nougat sürümü ile yüklü gelecektir.Parmak izi okuyucusu ve NFC özelliği bulunan Nokia 5 modeli’nin Türkiye’ye ne zaman geleceğine dair net bilgi bulunmamaktadır.Ayrıca Nokia 5 Türkiye satış fiyatı konusunda resmi bir bilgi bulunmuyor.

Nokia 5 Türkiye satış fiyatı ne kadar olabilir?

Nokia 5 Türkiye satış fiyatı konusunda resmi bilgi yok fakat Nokia resmi internet sitesine girdiğimizde satış fiyatının 189 Euro olduğunu görmekteyiz.Nokia 5 Türkiye fiyatı tahmini olarak 999-1199 TL arasında olması beklenmektedir.

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