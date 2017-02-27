Nokia 3,Nokia 5 ve Nokia 6 ekran görüntüsü nasıl alınır?

Nokia modellerinde ekran görüntüsü almak için aşağıdaki yazımızı okuyabilirsiniz.

Nokia’nın yeni modelleri Nokia 3,Nokia 5 ve Nokia 6 resmi olarak tanıtıldı.Uzun bir aradan sonra Nokia tekrardan akıllı telefonları ile piyasaya girmeye çalışacak.Orta segment altı ve Orta segment’in hafif üstü modelleri ile fiyat politikası ile geleceğini görüyoruz.Henüz Nokia modelleri ülkemize gelmedi.Fakat geldiği anda fiyatlarıda eşdeğerlerine göre uygun olursa birçok kişi tercih edecektir.

Nokia akıllı telefonlarında ekran görüntüsü alma nasıl oluyor diye merak ediyorsanız sizleri şimdiden bilgilendirmek istedik.Artık hemen hemen bütün akıllı telefonlarda aynı şekilde ekran görüntüsü alınmaktadır.Nokia 3,Nokia 5 ve Nokia 6 modellerinde ekran görüntüsü almak için Ses kısma tuşu ile güç tuşuna aynı anda 1-2 saniye basılı tutmanız yeterli olacaktır.Alınan ekran görüntüsü ise galeri kısmında ScreenShot klasöründe olacaktır.Ayrıca akıllı telefonlarda alınan ekran görüntüsü .png uzantılıdır.JPG uzantısına çevirmek için fotoğrafı bilgisayara atıp, tekrardan farklı kaydet yaparak JPG olarak kaydetmeniz yeterli olacaktır.

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