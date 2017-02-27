Nokia 3 teknik özellikleri,yorumları ve Türkiye satış fiyatı

Bildiğiniz üzere Nokia uzun bir aradan sonra tekrar akıllı telefonları ile piyasaya girmeye hazırlanıyor.Resmi olarak tanıtılan Nokia 3 modelinin özelliklerine teknoscrool.com olarak kısaca bakalım;

İlk olarak 5 inçlik 294 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Nokia 3 modelinde ekran/gövde oranına baktığımızda ise yüzde 67.31’lik bir oran görmekteyzi.Batarya kapasitesine baktığımızda ise 2650 mAh’lık bir batarya görmekteyiz.Nokia 3 kamerası kaç megapiksel diye merak ediyorsanız 8 megapiksellik bir arka kamera ve 8 megapiksellik ön kamera bulunmaktadır.İşlemci gücüne baktığımızda ise 1.3 GHZ hızında çalışan 4 çekirdekli mediaTek yonga seti bulunmaktadır.RAM olarak ise Nokia 3’te 2 GB RAM bulunmaktadır.16 GB’lık dahili depolama hafızasının yanında ekstradan takılabilen microSD hafıza kartı ile kapasitesini artırabilirsiniz.4.5G desteği olarak ise CAT 4 sınıfını desteklemektedir.Android işletim sisteminin son sürümü olan Android 7.0 Nougat sürümü ile yüklü olarak gelecektir.Ayrıca NFC özelliğininde olduğunu belirtelim.

Nokia 3 modelinin Türkiye’ye ne zaman geleceğine dair net bilgi yok.Fakat ilerleyen günlerde hem geliş tarihi hem Nokia 3 Türkiye satış fiyatı netleşecektir.

Ek Bilgi: Nokia resmi internet sitesinde Nokia 3 modelinin fiyatı 159 euro olarak yazmaktadır.Nokia 3 Türkiye satış fiyatı ise tahmini olarak 900-1000 TL arasında olması beklenmektedir.

NOKİA 3 FOTOĞRAFLARI İÇİN GALERİYE TIKLAYABİLİRSİNİZ.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)