Nokia 2 Türkiye fiyatı merakla bekleniyor

Nokia 2 Türkiye satış fiyatı ne kadar olabilir konusunda kişisel görüşümüzü yazmak istedik.

Nokia 2 tanıtıldıktan sonra birçok kişi bu telefonunun Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda bilgi aramaktadır.Henüz telefon yeni tanıtıldı ve resmi olarak Türkiye pazarında olabileceğine dair açıklama bulunmuyor.Nokia 2 modeli yurtdışında 450 TL civarlarında satılacağı konuşulmaktadır.Eğer Nokia 2 Türkiye’ye geldiğinde 700 TL civarlarında olursa oldukça ilgi görecek bir model diyebiliriz.Neden derseniz, suya ve toza karşı dayanıklı olması,4.5G desteklemesi ile bu fiyatlara düşünmeden alınabilecek bir telefondur.5 inçlik bir ekran boyutuna sahip olan Nokia 2’de 4100 mAh’lık yüksek bir kapasiteli batarya yer alıyor.Zaten akıllı telefonların en büyük dezavantajlarından bir tanesi şarj sürelerinin kısa gitmesidir.

Nokia 2 resmi internet sayfasında 2 güne kadar şarj gideceği yazmaktadır.2 gün sürede oldukça çok çok iyi diyebiliriz.

Eğer oyun oynamayı çok seven bir değilseniz,normal bir kullanıcı için 700-800 TL aralığında ideal bir telefon olacak diyelim.Sizin görüşünüz nedir.

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