Netflix 28 Ekim’de Kirpi Sonic yayınlayacak

15 Şubat 2020’de vizyona giren Kirpi Sonic filmini Netflix Platformu 28 Ekim günü yayınlayacak. Şimdi birçok kişi diyecektir aradan geçen zamana kadar niye getirmedi ? yada zaten biz bunu internetten çok önceden izledik diyecektir.

Netflix, yasal olarak filmleri satın aldıktan sonra platformuna eklemektedir. Eğer izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyoruz.

Kirpi Sonic yıllar öncesinde atari salonlarında ya da sega oyun konsollarında oynanıyordu. Z kuşağı bilmez ama eskiler bu oyunun içinden çıkamıyordu.

Sonic the Hedgehog, Sega’nın, platform oyunu çıkışlı, Japon medya franchise’ı. Serinin, 1991 çıkışlı, ilk oyunu Sonic the Hedgehog; Sega’nın, Alex Kidd ile değiştirilecek ve Nintendo’nun Mario maskotuyla yarışacak yeni bir maskot karakter istemesi üzerine, Sega’nın Team Sonic bölümünce tasarlanmıştır. Başarısı, birçok ardılının doğmasına ve Sega’nın, dördüncü kuşak boyunca video oyunu sektörünü yönlendiren ortaklıklardan biri olmasına yardımcı olmuştur. Mart 2011’e gelindiğinde, seri, 89 milyon’un üzerinde fiziksel kopya satmış ve 5 milyar doları bulmuştur. 2018’e gelindiğinde ise ücretsiz mobil oyunlar da içinde olmak üzere 800 milyon kopyaya ulaşmıştı. (Kaynak: Wikipedia)