Motorola Moto Z’ye takılan aksesuarlar (Moto Mod)

Motorola Moto z telefonu televizyonda reklamları çıkmaya başladı.Akıllı telefon tutkunları Moto Z modeli hakkında detaylı bilgi aramaktadır.

Özellikle reklamlarda ekra kapağına takılan aksesuarlar ile telefonun baştan aşağı değiştiği gözükmektedir.Motorola Moto Z‘de bulunan Moto Mod sayesinde telefona takabileceğiniz harika modlar bulunmaktadır.Telefonun tasarımı bu modlar göre ayarlandığı gözüküyor.Örneğin profesyonel fotoğraf çekmeyi seviyorsanız Moto Z arkasına takacağınız Hasselblad True Zoom ile 10X optik zoom,Xenon Flaş,RAW format çekimler yapabileceğiniz bir aksesuardır.Moto Mod özelliği entegre mıktatıslar ile telefonu değiştirebilmektesiniz.Uzun bir süre sonrasında telefondan çabuk sıkılan için tasarlanan Moto Modlar uzun süre sıkılmadan kullanılmayı hedefliyor.Taktığınız Moto Mod, Moto Z telefonu otomatik olarak tanır ve kendisini bu moda göre ayarlamaktadır.Eğer müzik dinlemeyi seviyorsanız JBL SoundBoost modu ile yüksek ses ile müzik keyfi yaşayabilirsiniz.Fotoğraflarınızı ve videolarını herkese göstermek için takacağınız Moto Insta Paylaşımlı Projektör ile herhangi bir yüzeye yüzde 70’e kadar görüntüyü yansıtır.

Teknoscrool.com olarak elimizden geldiği kadar Moto Z modlarından bahsetmeye devam ediyor.5 çeşit ana Moto Z modu bulunmaktadır.

JBL SoundBoost fiyatı

Müzik dinlemeyi seviyorsanız JBL SoundBoost modu ile her yerde yüksek streo ses elde edebilirsiniz.Ankastre ayaklığı ile ergonomik tasarıma sahiptir.JBL SoundBoost fiyatı ise 79.99 dolar’dır.

Moto Insta-Paylaşımlı Projektör

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı bu mod ile herhangi bir yüzeye 70’e kadar yansıtabilmektedir.Moto Insta-Paylaşımlı Projektör fiyatı ise 299.99 dolar’dır.

Hasselblad True Zoom mod fiyatı

Eğer profesyonel bir fotoğraf çekiminden hoşlanıyorsanız bu mod tam size göredir.Gerçek 10x optik zumlu,düşük ışıkta bile mükemmel fotoğraflar için Xenon flaş desteği sunan bu mod 299.99 dolar’dır.

Incipio offGRID güç paketi

Bu mod ekstra’dan 22 saate kadar şarj sürenizi artırabilirsiniz.Zarif tasarımı ve entegre tasarım ile telefonun tasarımını bozmamaktadır.Kablosuz şarj ile farklılık yaratabilirsiniz.Tabi kablosuz şarj cihazı ekstradan alabilirsiniz.

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