web stats


Ana Sayfa / Bilim ve Teknoloji / Motorola Moto Z’ye takılan aksesuarlar (Moto Mod)

Motorola Moto Z’ye takılan aksesuarlar (Moto Mod)

tarafından 14 Aralık 2016 Tarihinde eklendi

Motorola Moto z telefonu televizyonda reklamları çıkmaya başladı.Akıllı telefon tutkunları Moto Z modeli hakkında detaylı bilgi aramaktadır.

motorola-moto-z-force-fiyati-ne-kadar

Özellikle reklamlarda ekra kapağına takılan aksesuarlar ile telefonun baştan aşağı değiştiği gözükmektedir.Motorola Moto Z‘de bulunan sayesinde telefona takabileceğiniz harika modlar bulunmaktadır.Telefonun tasarımı bu modlar göre ayarlandığı gözüküyor.Örneğin profesyonel fotoğraf çekmeyi seviyorsanız Moto Z arkasına takacağınız ile 10X optik zoom,Xenon Flaş,RAW format çekimler yapabileceğiniz bir aksesuardır. özelliği entegre mıktatıslar ile telefonu değiştirebilmektesiniz.Uzun bir süre sonrasında telefondan çabuk sıkılan için tasarlanan Moto Modlar uzun süre sıkılmadan kullanılmayı hedefliyor.Taktığınız , Moto Z telefonu otomatik olarak tanır ve kendisini bu moda göre ayarlamaktadır.Eğer müzik dinlemeyi seviyorsanız JBL SoundBoost modu ile yüksek ses ile müzik keyfi yaşayabilirsiniz.Fotoğraflarınızı ve videolarını herkese göstermek için takacağınız Moto Insta Paylaşımlı Projektör ile herhangi bir yüzeye yüzde 70’e kadar görüntüyü yansıtır.

Teknoscrool.com olarak elimizden geldiği kadar Moto Z modlarından bahsetmeye devam ediyor.5 çeşit ana Moto Z modu bulunmaktadır.

JBL SoundBoost fiyatı

moto-mod-jbl

Müzik dinlemeyi seviyorsanız JBL SoundBoost modu ile her yerde yüksek streo ses elde edebilirsiniz.Ankastre ayaklığı ile ergonomik tasarıma sahiptir.JBL SoundBoost fiyatı ise 79.99 dolar’dır.

Moto Insta-Paylaşımlı Projektör

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı bu mod ile herhangi bir yüzeye 70’e kadar yansıtabilmektedir.Moto Insta-Paylaşımlı Projektör fiyatı ise 299.99 dolar’dır.

Hasselblad True Zoom mod fiyatı

motorola-mod-pro-foto

Eğer profesyonel bir fotoğraf çekiminden hoşlanıyorsanız bu mod tam size göredir.Gerçek 10x optik zumlu,düşük ışıkta bile mükemmel fotoğraflar için Xenon flaş desteği sunan bu mod 299.99 dolar’dır.

motorola-mod-incipio-guc-paketi

Bu mod ekstra’dan 22 saate kadar şarj sürenizi artırabilirsiniz.Zarif tasarımı ve entegre tasarım ile telefonun tasarımını bozmamaktadır.Kablosuz şarj ile farklılık yaratabilirsiniz.Tabi kablosuz şarj cihazı ekstradan alabilirsiniz.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 votes, average: 3,00 out of 5)
Loading...Loading...
Teknoloji
Bilim ve Teknoloji Haberleri
Etiketler

2 Yorum

  1. Togi

    29 Ocak 2017 at 04:37

    Yazi icin tesekkurler . Ancak bu arka kapaklar ne zaman ve nerede satışa sunulacak acaba? Telefonu aldim ancak henüz bir yerde kapağına rastlayamadım .

  2. Hüseyi EĞE

    30 Ocak 2017 at 11:08

    lenovo moto z telefonu aldım ama paket içinde usb aktarım kablosu ve kulaklık çıkmadı. bu telefonun aktarım kablosu yokmudur veya kulaklık yokmudur. ayrımı satınalacağım bilgilenmek istiyorum

Cevap yazin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

pendik escort
kartal escort