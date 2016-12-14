Motorola Moto Z’ye takılan aksesuarlar (Moto Mod)

Motorola Moto z telefonu televizyonda reklamları çıkmaya başladı.Akıllı telefon tutkunları Moto Z modeli hakkında detaylı bilgi aramaktadır.
Özellikle reklamlarda ekra kapağına takılan aksesuarlar ile telefonun baştan aşağı değiştiği gözükmektedir.Motorola Moto Z‘de bulunan Moto Mod sayesinde telefona takabileceğiniz harika modlar bulunmaktadır.Telefonun tasarımı bu modlar göre ayarlandığı gözüküyor.Örneğin profesyonel fotoğraf çekmeyi seviyorsanız Moto Z arkasına takacağınız Hasselblad True Zoom ile 10X optik zoom,Xenon Flaş,RAW format çekimler yapabileceğiniz bir aksesuardır.Moto Mod özelliği entegre mıktatıslar ile telefonu değiştirebilmektesiniz.Uzun bir süre sonrasında telefondan çabuk sıkılan için tasarlanan Moto Modlar uzun süre sıkılmadan kullanılmayı hedefliyor.Taktığınız Moto Mod, Moto Z telefonu otomatik olarak tanır ve kendisini bu moda göre ayarlamaktadır.Eğer müzik dinlemeyi seviyorsanız JBL SoundBoost modu ile yüksek ses ile müzik keyfi yaşayabilirsiniz.Fotoğraflarınızı ve videolarını herkese göstermek için takacağınız Moto Insta Paylaşımlı Projektör ile herhangi bir yüzeye yüzde 70’e kadar görüntüyü yansıtır.
Teknoscrool.com olarak elimizden geldiği kadar Moto Z modlarından bahsetmeye devam ediyor.5 çeşit ana Moto Z modu bulunmaktadır.
JBL SoundBoost fiyatı
Müzik dinlemeyi seviyorsanız JBL SoundBoost modu ile her yerde yüksek streo ses elde edebilirsiniz.Ankastre ayaklığı ile ergonomik tasarıma sahiptir.JBL SoundBoost fiyatı ise 79.99 dolar’dır.
Moto Insta-Paylaşımlı Projektör
Fotoğraflarınızı ve videolarınızı bu mod ile herhangi bir yüzeye 70’e kadar yansıtabilmektedir.Moto Insta-Paylaşımlı Projektör fiyatı ise 299.99 dolar’dır.
Hasselblad True Zoom mod fiyatı
Eğer profesyonel bir fotoğraf çekiminden hoşlanıyorsanız bu mod tam size göredir.Gerçek 10x optik zumlu,düşük ışıkta bile mükemmel fotoğraflar için Xenon flaş desteği sunan bu mod 299.99 dolar’dır.
Bu mod ekstra’dan 22 saate kadar şarj sürenizi artırabilirsiniz.Zarif tasarımı ve entegre tasarım ile telefonun tasarımını bozmamaktadır.Kablosuz şarj ile farklılık yaratabilirsiniz.Tabi kablosuz şarj cihazı ekstradan alabilirsiniz.
Togi
29 Ocak 2017 at 04:37
Yazi icin tesekkurler . Ancak bu arka kapaklar ne zaman ve nerede satışa sunulacak acaba? Telefonu aldim ancak henüz bir yerde kapağına rastlayamadım .
Hüseyi EĞE
30 Ocak 2017 at 11:08
lenovo moto z telefonu aldım ama paket içinde usb aktarım kablosu ve kulaklık çıkmadı. bu telefonun aktarım kablosu yokmudur veya kulaklık yokmudur. ayrımı satınalacağım bilgilenmek istiyorum