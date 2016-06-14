Motorola Moto Z Force özellikleri ve Türkiye satış fiyatı

Motorola Moto Z Force yorumları nasıl? Türkiye satış fiyatı belli oldu mu? İşte bu üst segment telefonun özellikleri;

AKıllı telefon sektörüne Motorola iyi bir giriş yapmak istiyor.Motorola’nın yeni amiral gemisi modeli olan Moto Z Force üstün performans ve tasarımı ile çok beğenilecek.Aktif telelefon kullanıcıları bu telefonu kesinlikle incelemesi gerekmektedir.Henüz ülkemizde satışına başlanmadı fakat ilerleyen zamanlarda Türkiye’ye geleceği belirtiliyor.Teknoscrool.com olarak Motorola Moto Z Force özelliklerine kısaca bakalım;

Motorola Moto Z Force ekranı kaç inç?

Moto Z Force modelinde 5.5 inçlik 535 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir AMOLED ekran teknolojisi bulunmaktadır.Motorola bu modelinde ekran çözünürlüğüne önem verdiğini söyleyebiliriz.Ekran dayanıklığı olarak ise Moto ShatterShield teknolojisi kullanmaktadır.

MOTOROLA MOTO Z FORCE BATARYASI PERFORMANSI NASIL?

Motorola Moto Z Force bataryası tam 3500 mAh’lık kapasiteye sahiptir.5.5 inçlik bir telefon için gayet ideal bir kapasite olduğunu belirtmek isteriz.Ayrıca Kablorsuz şarj özelliğide bulunmaktadır.Tabi ekstradan aksesuar kapak ile hızlı şarj özelliğini kullanabilirsiniz.Hızlı şarj özelliğide bulunan bu modelde çok iddaalı bir şekilde gelmektedir. 15 Dakikalık bir şarj ile 8 saatlik bir kullanımı hedefliyor.

İŞLEMCİ PERFORMANSI NASIL?

Motorola Moto Z Force modelinde 2.2 GHZ hızında çalışan 4 çekirdekli güçlü bir işlemcisi bulunmaktadır.4 GB LPDDR4 RAM ile akıcı bir kullanım sağlayacak.Şu ana kadar üretilmiş en güçlü mobil işlemcilerden biri olan Snapdragon 820, Qualcomm’un yeni Kyro çekirdeklerini kullanıyor.

MOTOROLA MOTO Z FORCE HAFIZA KARTI TAKILIYOR MU?

Motorola’nın amiral gemisinde 32 GB’lık dahili depolama hafızası bulunmaktadır.Ayrıca ekstradan alacağınız microSD hafıza kartı takarak hafızasını artırabilirsiniz.Bazı kaynaklara göre hafıza kartı ile 2 TB’a kadar hafıza artırımı olabileceği yazmaktadır.

MOTOROLA MOTO Z FORCE KAMERASI KAÇ MEGAPİKSEL

Motorola Moto Z Force arka kamerası 21 Megapikseldir.Ön kamera olarak ise 5 megapiksellik bir selfie kamerasına sahiptir.

Moto Z force modeli 4.5G teknolojisi olarak Kategori 9 sınıfı desteklemektedir.Saniyede 450 Mbps indirme hızına ulaşırken karşı tarafa ise 50 Mbps hızında yükleme yapabilirsiniz.Android’in son işletim sistemi olan Android 6.0.1 Marshmallow sürümü ile birlikte gelecek.Ayrıca Parmak izi tarayıcısıda bulunduğunu belirtmek isteriz.

MOTOROLA MOTO Z FORCE TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Bu modelin Türkiye satış fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı.Fakat üstün donanıma sahip olan motorola Moto Z force için tahmini satış fiyatı olarak 1800-2200 TL arasında olabileceğini tahmin etmekteyiz.

Motorola Moto Z Force hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.

MOTOROLA MOTO Z FİYATLARI ŞÖYLE

Moto Z Force Droid modeli 720 dolar

Moto Z 699.99 dolar

Moto Z Droid 624 dolar

Not: Yukarıdaki fiyatlar yurtdışı fiyatlarıdır.Türkiye satış fiyatları ise henüz resmi olarak açıklanmamıştır.

Not-1: GSM operatörleri 24 aylık faturaya ek olarak ayda 70 TL ile telefon kampanyalarının arasına dahil etmiştir.

Motorola Moto Z Force fotoğrafları için aşağıdaki resimlere tıklayabilirsiniz.

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