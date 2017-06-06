Moto Z2 Play teknik özellikleri ile üst seviye beklenti sunuyor

Motorola akıllı telefon dünyasında farklı özellikleri ile şaşırtmaya devam ediyor.Yeni modeli Moto Z2 play resmi olarak tanıtıldı.

Moto Z Play modelinde üst seviye şarj performansını Moto Z2 Play’de katlamak istiyor.İsterseniz Moto Z2 Play teknik özelliklerine kısaca bakalım;

Telefon 5.5 inçlik 401 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir Super AMOLED ekranı bulunmaktadır.Dipnot olarak şunu söyleyemek istiyoruz; Super AMOLED ekran teknoloji telefonların şarj sürelerini oldukça uzatmaktadır.Bu ekran Moto Z2 Play’e artı avantaj sağlayacaktır.Bu büyüklükteki bir telefonu ise 3000 mAh’lık bir batarya güç vermektedir.Hızlı şarj desteği bulunan Z2 Play, 30 dakikada yüzde 50’lik bir dolum miktarına ulaşmaktadır.Moto Z2 Play kamera olarak ise 12 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.İşlemci performasına göz attığımızda ise 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 626 Chiset bulunmaktadır.3 GB RAM ile oldukça hızlı bir model olduğu ilk bakışta belli olmaktadır.32 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstaradan takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini 2 TB‘a kadar artırabilirsiniz.4.5G desteği olarak ise CAT 6 bulunuyor.NFC,Suya karşı dayanıklılık ve parmak izi okuyucusu ile Moto Z2 Play oldukça tatmin edici bir telefon olduğunu rahatça söyleyebiliriz.

Moto Z2 Play modeli ABD’de 499 dolardan satışa çıkacak.Çıkış tarihi olarak net bir bilgi yok fakat yaz aylarında piyasada olacağı belirtiliyor.Moto Z2 Play Türkiye‘ye gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir netlik bulunmuyor.Moto Z2 Play ülkemize geldiğinde ise fiyatı çok rahat bir şekilde 2250 ile 2500 TL arasında olacaktır.

Moto Z2 Play yorumlarınızı bekliyoruz.

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