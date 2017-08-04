Moto Z2 Force incelemesi

Yakın zamanda satışa çıkacak olan Moto Z2Force, geçen yılın Z Force modeline göre yüzde 13 daha ince ve yüzde 12 daha hafif.

Hem daha şık, hem de daha güçlü bir cihaz olan Z2 Force, 7000 serisi alüminyum tasarıma, gri, siyah ve altın renk seçeneklerine sahip.

Moto Z2Force’da güçlü bir metal katman kullanılırken, aynı zamanda parmak izi tarayıcısı da mevcut. Buna rağmen su geçirmelere karşı dayanıklılık beklemeyin. Her ne kadar içinde nano kaplama olsa da, sadece yağmura karşı koruma sağlıyor. Aynı zamanda eski kulaklık jack girişi de yer almıyor. Moto Z Play ve Z2 Play’de bundan vardı fakat yeni cihazda tercih edilmemiş.

Yeni Moto Z2Force, 5.5 inç Super AMOLED ekrana sahipken, tıpkı geçen yılki model gibi harika gözüküyor. Teknik özelliklere baktığımızda Qualcomm’un son nesil Snapdragon 835 işlemci çispetiyle 4GB RAM bizi karşılıyor. Batarya da gayet başarılıyken, bütün bir günü sorunsuz olarak çıkarmakta.

Çift Lens Kamera ve Yazılım

Moto Z2Force’de iki tane arka kamera yer alırken, her ikisi de 12MP sensörlere sahip. Rapid focus ve lazer otomatik odaklanma teknolojileri sayesinde kamera performansı olarak telefon gayet iyi. Çift kameralı kurulum sayesinde aynı zamanda siyah beyaz fotoğraflar çekebilir, arka planı ayırabilirsiniz.

Moto Z2 Force MotoMods

Moto Z2 Force’u, Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerinden daha iyi konuma getiren ise MotoMods özelliği oluyor. Manyetik olarak telefonun arkasına takılan bu aksesuarlar, 360 derece kamera veya oyun kontrolcüsü olarak görev üstleniyor.

Moto Z2 Force Çıkış Tarihi

Telefon ilk olarak ABD’ye özel gelecek ve şu anda çıkış tarihi olarak 10 Ağustos gözüküyor. Fiyat-performans kategorisindeki Z2 Force’un ABD satış fiyatı 300 dolar açıklanırken, Türkiye’de vergiler sebebiyle biraz artış gösterebilir.

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