Moto G5S Plus İncelemesi

Fiyat-performans türünde üst düzey telefonlar yapmaya devam eden Motorola, 1 Ağustos 2017’de yeni akıllı telefonu Moto G5S Plus’ı satışa sundu.

Henüz ülkemizde bulunmasa da, ilerleyen dönemlerde geleceğini söyleyebiliriz.

Moto G5S Plus Ekran ve Tasarım

Moto G5S Plus, G5S’e göre daha geniş bir ekrana sahip. 5.5 inç, 1920x1080p Full HD ekranlı cihazda aynı zamanda 401 ppi piksel derinliği bulunuyor. Son derece canlı, kaliteli ve çizilmez bir ekranı olan Moto G5S Plus, 153.5×76.2×9.5mm ölçülerine sahip, 168 gram ağırlığında bir telefon. Ayrıca altın ve gri renk seçenekleriyle satılmakta.

Moto G5S Plus Teknik Özellikleri

Telefonda oldukça kaliteli bir işlemci çipseti olan Qualcomm Snapdragon 625 kullanılmış. Aynı zamanda GPU olarak da Adreno 506 var. 3GB RAM’le sunulan Moto G5S Plus, 32GB dahili hafızaya sahip olsa da microSD kart desteğiyle bunu 128GB’a kadar yükseltmek mümkün. 3000mAh batarya ortalama bir kullanım sunsa da, hızlı şarj özelliği sayesinde çabuk doldurmak mümkün.

Kamera kısmında da başarılı bulduğumuz Moto G5S Plus, 13MP arka kamera lensine sahip. Optik görüntü sabitleyemese de, alan derinliği yaratabiliyor, elle odaklamaya imkan tanıyor. Aynı zamanda seri çekim, HDR ya da panorama gibi modlar da mevcut. Önde ise selfie fotoğraflar için 8MP bir lens mevcut. Moto G5S Plus, 30fps kare oranında 4K video kaydı da yapabiliyor.

Kutudan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle çıkan telefon, henüz ülkemizde satışa sunulmadı.

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