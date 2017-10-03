Moto G5S Plus çok beğenildi

Dünya’nın en çok tanınan telefon markalarından olan ancak akıllı telefon piyasalarının çok uzağında kalarak piyasalara sonradan giriş yapan Motorola firmasının Moto G5S Plus modeli hakkında merak edilen özellikleri buradan siz değerli okurlarımıza açıklamak istiyoruz.

Özellikleri bakımından tatmin edici telefon olan bu telefonda en çok merak edilen kamera, batarya , ekran ve temel özellikleri ele alacağız.

Moto G5S Plus Ekran özellikleri

5.5 inçlik standart ekran boyutu ile gelen Moto G5S Plus telefonunda ekran çözünürlüğü olarak tercih edilen 1080 x 1920 FHD ekran oldukça tatmin edici olarak dikkat çekmektedir. 401 PPI ekran yoğunluğu bulunan telefonda IPS LCD Ekran kullanılarak darbeler ve çizilmeler en alt seviyeye düşürülmek istenmektedir. Ekran gövde oranı olarak ise 71.3% kullanma imkanı sunan Moto G5S Plus bu özellikleri bakımından orta segment telefonlar arasında yer alacak gibi duruyor.

Moto G5S Plus temel özellikleri

Snapdragon 625 yonga seti ile gelen telefonun CPU frekans hızı 2.0 GHZ’dır. 8 çekirdekli olan bu telefona grafik işlemcisi olarak Adreno 506 kullanılması biraz düşük olsa da yine tatmin edici seviyelerde. 3 GB RAM kapasitesi bulunan telefonun 32 GB dahili kapasitesi SD kart desteği ile arttırılabilmektedir. RAM tipi olarak ise kullanılan modelin LPDDR3 olduğunu belirtmekte fayda var. Moto G5S Plus işletim sistemi olarak ise Android son sürümü olan Android 7.1.1 (nougat ) ile karşımıza çıkmaktadır.

Moto G5S Plus batarya özellikleri

Belki de telefonun en dikkat çeken özelliklerinin başında olan Moto G5S Plus’un kamera özelliklerini açıklamak istiyoruz. 3000 mAh kapasitesinde batarya tercih etmesine rağmen 15 dakikalık şarj özelliği ile 6 saat gibi uzun süre bir kullanım sunan bu telefon hızlı şarj özelliği ile kullanıcılarını mutlu edecek gibi duruyor. Ancak batarya değişimi konusunda da değişikliğe izin vermeyen Motorla firmasının bu batarya özellikleri zaten sizlere uzun süreli kullanımları bir arada sunmaktadır.

Moto G5S Plus kamera özellikleri

Arka kamerada çift kamera özelliğini sunan telefonun 13 MP çözünürlüğe sahip olan bu telefonları dikkat çekici boyutlarda yer almaktadır. Ön kamera konusunda tatmin eden 8 MP çözünürlüğü sunan telefon gerçekten başarılı çekimler yapmanıza olanak sağlamaktadır. İki arka kamerasında da 13 MP çözünürlük sunarak bu konuda tatmin eden Moto G5S Plus telefonu kullanıcılarını mutlu edecek telefonlar arasında yer almaktadır.

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