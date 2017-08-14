Moto G5S İncelemesi ve yorumları

Motorola’nın geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu yeni Moto G5S, tutulan model Moto G5’in devamı niteliğinde.

Yine fiyat-performans yönüyle dikkat çeken cihaz, oldukça başarılı teknik özelliklere sahip.

Moto G5S Ekran ve Tasarım

5.2 inç geniş ekranla gelen Moto G5S, 1920x1080p Full HD çözünürlüğe ve 424 ppi piksel derinliği oranına sahip. Corning Gorilla Glass 3 teknolojisi sayesinde çizilmelere karşı da dayanıklı olan akıllı telefon, son derece renkli – canlı gözüken bir ekrana sahip.

150×73.5×9.5mm oranında olan Moto G5S, 157g ağırlığında ve altın, mavi, gri renk seçenekleriyle satılıyor.

Moto G5S Teknik Özellikleri

Motorola, cihazda Qualcomm Snapdragon 430 işlemci çipseti ve Adreno 505 grafik işlemcisi tercih etmiş. Aynı zamanda 3GB RAM ve 32GB dahili hafıza alanı bulunuyor fakat hafızayı microSD kart yardımıyla 128GB’a kadar yükseltmek mümkün. Aynı zamanda hızlı şarj özellikli 3000mAh batarya yer alırken, 15 dakikalık şarjla 5 saat kullanmak mümkün.

Kamera kısmında da başarılı diyebileceğimiz Moto G5S’de optik görüntü sabitleme özelliği yer almasa da, 16MP arka kamera lensi gayet iyi iş çıkarıyor. Aynı zamanda elle odaklayabiliyor, HDR modunda fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ön kameradaki 5MP lens de selfieler için gayet yeterliyken, Moto G5S ile 1080p Full HD videoları 30fps kare oranında çekmek mümkün.

3.5mm kulaklık girişine de sahip olan Moto G5S, kutudan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle çıkarken, heyecanla Türkiye’ye gelişini bekliyoruz.

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