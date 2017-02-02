Moto G5 Çıkış Tarihi ve Özellikleri

Her ne kadar Avrupa ve Amerika’da büyük başarı yakalasa da, Moto G serisi Türkiye’de aynı etkiyi yaratamadı. Fakat bugün bile hala Moto G4 çok uygun fiyatlarla satılıyor ve performansına oranla, oldukça bütçe dostu bir cihaz.

Son olarak Moto G4, Moto G4 Play ve Moto G4 Plus modelleriyle karşımıza çıkan Lenovo, geleneği Moto G5 ile devam ettirecek.

Bu yazıda ise hem Moto G’nin tarihine, hem de geleceğine değineceğiz. Peki Moto G5 ne zaman çıkacak? Moto G5’te hangi özellikler yer alacak?

Moto G Geçmişten Bugüne

Son üç yılda, 8 farklı Moto G modeli gördük ve hikayesi biraz karışık. İlk Moto G (XT1032) modeli 2013’ün Kasım ayında Motorola tarafından duyurulmuştu ve Snapdragon 400 işlemcisi, 1 GB RAM’i, 8-16GB hafıza alanı, 4.5 inç HD ekranı ve 2070mAh bataryasıyla uygun fiyatlı bir telefondu. Kısa sürede şirketin en çok satan cihazlarından olurken, 4G sürümü de ertesi sene geldi ve microSD kartı desteği vardı.

2015’te yeni bir Moto G daha gelirken, geçtiğimiz yıl ise dördüncü nesil Moto G4 serisi çıktı. G4, G4 Play ve G4 Plus olarak adlandırılan telefonlar Türkiye’de de 800-1000 TL bandında satılırken, Snapdragon 617 işlemcisi, Adreno 405 grafik çipseti, 5.5 inç Full HD ekranı, 3000mAh bataryası ve geliştirilmiş kamerasıyla dikkat çekiyordu.

Moto G4 büyük sükse yaratıp başarı elde ederken şimdi ise sırada Moto G5 var.

Moto G5 Çıkış Tarihi

MWC 2017 yaklaşırken, olası bir Moto G5 duyurusu da bekliyoruz. Her yeni nesilde telefon gelişirken, 2013 yılından bu yana epey fark yaratıldı. 2016’nın son çeyreğinde Moto G4 gelirken, 2017 yılındaki Moto G5 ne zaman çıkacak?

Teorilere göre ürün 27 Şubat 2017’de tanıtılacak. Muhtemelen yeni cihaz Mart veya Nisan gibi de satışa çıkacak.

Moto G5 Fiyatı

Moto G ailesi telefonlar, sıra dışı uygun fiyatlarıyla tanınıyor ve Moto G5’te de aynı politika bekleniyor. Dolayısıyla telefon yine G4 ayarında bir mağaza etiketine sahip olacaktır.

Moto G5 Özellikleri

Her ne kadar konuşmak için erken olsa da, yeni telefonda doğal olarak Android 7.0 Nougat işletim sistemi bekleniyor. Diğer sistem özellikleri hakkında bilgimiz olmasa da, 5.5 inç ekrana sadık kalınacağını söyleyebiliriz.

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