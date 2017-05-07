Monopoly Dijital Bankacılık oyununda başlangıçta kartlara para yüklemek

Monopoly oyununda kartlara nasıl para yükleyebilirim diye araştırma yapıyorsanız bu yazımız tam size göredir.

Monopoly Dijital Bankacılık oyunu son zamanların en favori oyunları arasında yer almaktadır.Monopoly oyunu yıllardır hayatımızın içinde yer almaktadır.İlk başlarda kağıt paralar ile oynanan oyunda teknolojiye ayak uydurarak komple dijital olduğunu söyleyebiliriz.Dijital bankacılık oyununda sadece tapu,şans kartları ve pos makinesi bulunmaktadır.Herşey dijital olarak yapıldığı için ortaklıkta para yada karmaşa bulunmamaktadır.

Monopoly Dijital Bankacılık oyununda başlangıçta kartlara nasıl para yükleyebilirim diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtını vermek istedik.

İlk olarak POS makinesini herhangi bir tuşa basarak açınız.Daha sonra kaç kişi oynayacaksa (Maksimum 4) kartları sırasıyla pos makinesine okutunuz.Okutma işlemi tamamlandıktan sonra OK işaretine bastıktan sonra kartlara otomatik olarak 1500 para yüklemesi olacaktır.

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