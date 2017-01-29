Mobil Veri bağlantısı (3G) hızını artırma püf noktaları

Yavaş veri bağlantısı hızı gerçekten can sıkıcı bir durum ve bu yüzden insanlar hem aradıklarını bulurken zorluk çekiyor, hem de favori içeriklerini indiremiyor.

Her ne kadar artık 4.5G’ye geçilmiş olsa da hâlâ ülkemizde yaygın bir şekilde mobil cihazlarda 3G kullanılıyor. Maalesef 3G hızları da yeterli sayılmaz fakat bu konuda verebilecek birkaç tavsiyemiz var.

Gerçekten oldukça basit birkaç ipucunu uygulayarak 3G hızınızı belirgin şekilde artırabilir, daha rahat internet gezintisi yaşayabilirsiniz. Peki 3G hızı nasıl artar?

Doğru tarayıcıyı kullanın

Google Chrome, şu anda Android üstündeki en iyi web tarayıcılarından birisi. Birden fazla cihazla eşleşme sağlayarak, sorunsuz bir internet deneyimi sunuyor. Aynı zamanda yer imlerinizi ve şifrelerinizi de hatırlayabiliyor. Buna rağmen Chrome maalesef çok fazla yer kaplamakta. Bu yüzden size daha fazla hafıza dostu tarayıcıları önerebiliriz. Opera Max bunlardan bir tanesi ve üçüncü parti VPN servisiyle birlikte, sosyal medya üzerinde gezerken, video veya ses oynatırken ya da diğer işleri yaparken, fazlasıyla veri tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda diğer uygulamalarınızı da takip ediyor ve hangi uygulamanın daha çok veri tükettiğini tespit ediyor. Opera Max’in Opera Mini adlı bir de daha ‘hafif ‘ sürümü mevcut.

Tarayıcıda görselleri kapatın

İnternet deneyiminizi hızlandırmak için, tarayıcılarınızı sadece yazı tabanlı olarak kullanabilirsiniz. Eğer fotoğraflar sizin için çok fazla önem arz etmiyorsa, resimsiz gezinti yapmak çok daha hızlı olacaktır. Bu şekilde karşınıza sadece yazılar çıkacak.

Önbellek temizleyin

Cihazınızı yavaşlatan en önemli etkenlerden birisi de önbellekler. Özellikle eski sürüm Android kullananlar bu konuda çok mağdur olurken, sıkışmış önbellekler telefonunuzun sadece internet hızını değil, kendisini de yavaşlatıyor ve buna internet tarayıcıları da dahil. Dolayısıyla, daha hızlı bir bağlantı deneyimi için cihazınızın Ayarlar > Uygulamalar kısmına girin ve buradan tek tek bütün uygulamaların önbelleklerini silin. Aynı zamanda hepsini tek seferde halletmek için önbellek silme işlemi yapan programları da yükleyebilirsiniz.

YouTube, Facebook ve Chrome gibi uygulamalar yüksek miktarda önbellek kaydı tutarken, bu temizleme işlemini sık sık yapmanızı öneririz.

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