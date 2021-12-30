MIUI 13: Xiaomi Note 8 Pro ve Note 9 Pro alacak mı?

Bildiğiniz üzere Xiaomi, MIUI arayüzünü kullanmaktadır. Kolay ve hızlı bir arayüz sistemi olduğu için kullanıcılar tarafından çok sevilmektedir. Xiaomi modelleri arasında en çok kullanılan Note 8 Pro ve Note 9 Pro’nun MIUI 13 güncellemesi alıp almayacağı konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İlk olarak şunu söyleyelim. Xiaomi Pocophone F1 kullanıcısıyız. Maalesef Xiaomi, Pocophone F1’i unuttu. Hatta unutalı 1 sene oldu. 1 senedir ne güvenlik ne MIUI güncellemesi alıyor.

MIUI 13 güncellemesi parça parça yapılacak. Yavaş yavaş dağıtılacağı açıklandı.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro ve Note 9 Pro modelleri Haziran ayı civarında alacağını düşünüyoruz. Ocak ve Şubat aylarında bazı modeller, Nisan ve Mayıs ayında bazı modeller alacak. Note 8 Pro ve note 9 pro 3.dalga döneminde alacağı yani mayıs ayından sonra alabilir.