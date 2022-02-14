Mesajla uğraşmadan BİMCELL paket iptali

Bu sefer sizlere Bimcell paket iptali nasıl yapılır konusunda bilgi vereceğiz. Son zamanlarda paket isimleri sürekli olarak değiştiği için kullanıcılar paket değiştireceği ya da paket iptal edeceği zaman kafaları karışmaktadır.

BİMCELL paket iptali nasıl yapılır?

İlk olarak Google Play Store sayfasından BİMCELL online işlemler uygulamasını yükleyiniz.

Uygulama yüklendikten sonra açınız. Telefon numaranızı ve şifresini giriniz. (Eğer şifreniz yoksa telefon numaranızı girdikten sonra “şifre al” butonuna basınız.)

Uygulamaya girdikten sonra aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi üst tarafta yer alan “Tarife ve Paket” kategorisine basınız.

Tarife ve paket kategorisine bastığınızda alt tarafta sahip olduğunuz paket içeriği gözükecektir. Ok işaretindeki gibi bastığınızda paket içeriği açılacaktır.

Sayfanın en altında bulunan iptal et butonuna basmanız yeterli olacaktır.