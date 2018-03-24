Mekatronik Mühendisliği Hangi Alanları Kapsıyor?

Günümüzün teknolojik gelişmelerine bağlı olarak, okullarımızda birçok farklı alan ve bölüm ortaya çıkmıştır.

Bu alan ve bölümlerden en ilgi çekici olanı ise, teknolojik faktörlerinin birbirinden ayrılmasının imkansız olduğu Mekatronik Mühendisliği’dir.

Mekatronik Mühendisliği Nedir?

Mekatronik Mühendisliği, aslında ayrı ayrı mühendislik alanları olan makine, elektrik ve aktarımı bilgisayar üzerine yapılmış bir makinenin, ürünün ya da aracın belirtilen üç teknolojiyle birleştirilmesini sağlayan donanımlı kişilerin oluşturduğu alanlardan en dikkat çekici olanıdır. Üç alanı bünyesinde bulunduran Mekatronik Mühendisliği, gerçek anlamda büyük çabalar gerektiren çalışmalar toplamında oluşur. Verilen eğitimler ise, alan yapısı itibariyle ciddi nitelikler taşır.

Kimler Mekatronik Mühendisi Olabilir?

Neredeyse tüm alanlarda olduğu gibi, bu alanda bir takım sınav ve mülakat aşamalarından oluşur. Bu aşamalarda işin teknik boyutu değil ama kişilerde olması gereken genel kültür ve yetenek boyutu büyük önem taşır. En önemli genel yetenek ise, sayısal zekanın büyük ölçüde hazır halde bulunuyor olmasıdır. Bunun dışında, kişilerin farklı özellikleri bir arada taşımaları gerekir. Bunlardan bazıları; üretken olmaları, özkaynakları etkili kullanmaları, zamanı iyi yönetiyor olmaları, girişken olmaları, araştırmacı niteliklere sahip olmalarıdır.

Mekatronik Mühendisliğinin Kapsamları Nelerdir?

Mekatronik Mühendisliği, çağın en yeni ve en geniş kapsamlı mühendislik dallarından biri olmakla birlikte; teknolojik nedenlerden dolayı dünyada oldukça fazla uygulama alanına sahiptir. Mekatronik Mühendisliğinde, öncelikle olarak mekanik işlemler üzerinden bir fikirle yola çıkılır. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra işin teknolojik boyutları devreye girmeye başlar. Mekanik sistemin bir enerjiye dönüşebilmesi için eletronik bir motor ya da parçaya ihtiyaç duyulur. Motorda oluşan gücü aktarmak için mekanik sistemlere, elektrik sensörlerine vb. gibi elektrik-elektronik araçlara ihtiyaç duyulur.

Oluşan tüm bu sistemler son olarak bilgisayar yazılımlarına merkezi, sistemli ya da dağınık olarak aktarılırlar. Bu sayede, insanların ihtiyaçlarından ötürü rağbet gösterdiği alet ve ürünler hayata geçirilerek yeni bir teknoloji ortaya çıkmış olur. Ayrıca Mekatronik Mühendisliği, şimdilerde oldukça basit görünen ürünlerin dışında mikro ürünler, silahlar, robotlar, prototip tezgahlar gibi ürünlerin yapımı ve üretilmesinde de büyük rol oynar.

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