Meizu Pro 7 ön plana çıkartan tasarımı oldu

Meizu firmasının arka arkaya çıkan yeni model telefonları son zamanlarda oldukça fazla dikkat çekmeye başladı.

Bugün siz değerli okurlarımız için Meizu Pro 7 telefonu hakkında merak edilen detayları ve telefonda bulunan teknik özellikleri açıklamak istiyoruz.İşte Meizu Pro 7 ve telefonda bulunan özellikler.

Meizu Pro 7 ekran özellikleri

Ekran boyutu olarak alışılmışın dışında biraz daha küçük bir ekran boyutu ile gelen firmanın 5.2 inçlik ekran boyutu bulunmaktadır. 1080 x 1920 FHD ekran çözünürlüğü bulunan bu telefonda 423 PPI Ekran yoğunluğu dikkat çekmektedir. Süper AMOLED ekran teknolojisi ile karşımıza çıkan telefonun kullanıcı ara yüzünde ise “ Flyme “ ara yüz tercih ettiğini görüyoruz. 71.4%lük bir ekran gövde oranı bulunan bu telefon en dikkat çeken detayın ikinci bir ekran bulunması. İkinci ekran özelliğinde ise kullanıcılarına 1.9 inçlik kullanım sunan Meizu Pro 7 bu özelliği ile uzun süre konuşulacak gibi duruyor.

Meizu Pro 7 batarya özellikleri

Telefon 3000 mAh kapasitesinde batarya ile karşımıza çıkmaktadır. Bu özelliğinden daha çok dikkat çeken özelliği telefonda bulunan 3.0 şarj hızının bulunması. Hızlı şarj özelliği ile kısa süre içerisinde dolması beklenen telefonun kullandığı şarj modeli ise Type-C olarak tasarlanmıştır.

Meizu Pro 7 temel özellikleri

Telefonda yonga seti olarak Helio P25 tercih edilmektedir.2. Ghz işlemci kapasitesinde bulunan bu telefonda 8 çekirdek ve bit işlemci yer almaktadır. 4 GB RAM kapasitesi ile gelen telefonun dahili depolama alanında ise 64 GB kapasite de bulunan depolaması SD kart desteği ile artırılamıyor. Ancak 64 GB gibi bir depolama alanı bu konuda yeterli denecek seviyede karşımıza çıkmaktadır. 3 farklı renk seçeneği ile satışa sunulan bu telefonda Altın, Siyah ve Gümüş renkleri kullanıcıların hizmetine sunuldu. İşletim sistemi konusunda Android tercih eden Meizu Pro 7 telefonu Android’in son sürümü olan 7.1.1 ile gelmektedir.

Meizu Pro 7 kamera özellikleri

Çift arka kamera ile gelen telefonun iki kamerasında da tercih etti çözünürlük 12 MP olarak geliyor. Arka kamerasında başarılı çözünürlüğe sahip olan bu telefon ön kamera konusunda gerçekten başarılı olan 16 MP çözünürlüğe sahip olan kamerası ile gelmektedir. son zamanlarda oldukça popüler olan Meizu Pro 7 bu özellikleri ile kullanıcıların dikkatini çekme başarısı göstermektedir.

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