Meizu M6s özellikleri oldukça iyi

Çin akıllı telefon üreticisi Meizu, orta segment kategorisinde yeni akıllı telefonu olan Meizu M6s modelini resmi olarak tanıttı.

Bu cihazın en çok dikkat çeken teknik özellikleri arasında çok hızlı şarj olması ve parmak izi tarayacısına birden fazla işlem özelliği ekliyebiliyorsunuz.Meizu markası ülkemizde de oldukça ilgi görmektedir.Uygun fiyat ve performans konusunda lider markalardan diyebiliriz.

İşte Meizu M6S teknik özellikleri

Meizu M6s modeli 5.7 inçlik oldukça dev bir ekrana sahiptir.Bu ekran 282 PPI piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekrana sahiptir.Kullanıcı arayüzü ise çok işlevli olan Flyme 6.2’dir.Batarya kapasitesine geçtiğimizde ise 3000 mAh’lık oldukça iyi bir batarya görmekteyiz.Yazımızın başında dediğimiz gibi bu model çok hızlı şarj olmaktadır.Kitabi bilgilere göre 30 dakika içerisinde yüzde 50 doluluk oranına ulaşabilirsiniz.Tabi bu şarj süresi değişebilmektedir.

Bu telefon için Orta segment diyorlar ama performans konusunda çok iyi diyebiliriz.Neden derseniz 2.0 GHz hızında çalışan 6 çekirdekli Samsung Wxynos 5 Hexa 7872 chipset destekliyor.3 GB RAM ile çok akıcı bir şekilde kullanabilirsiniz.Dahili depolama hafızası 32 GB’dır.Fakat bu kapasite bana yetmez diyorsanız hafıza kartı ile kapasitesini artırabilirsiniz.

Meizu M6S kamerası oldukça iyi

Meizu M6s’de 16 megapiksellik bir arka ve 8 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor.Ön kamera F2.0 diyafram açıklığına sahiptir.Android işletim sistemi olarak 7.0 Nougat sürümü ile yüklü gelecektir.parmak izi algılama özelliği ise 0.2 saniyedir.Neredeyse göz açıp kapayasıya kadar tuş kilidini açabilirsiniz.Şampanya altın, mat siyah, ay ışığı grisi ve kobalt mavi olmak üzere 4 farklı renk çeşiti ile sahip olabilirsiniz.Yurtdışı fiyatı 600 TL civarındadır.Türkiye satış fiyatı resmi olarak açıklanmadığı için malesef fiyat veremiyoruz.

(1 votes, average: 5,00 out of 5)

votes, average:out of 5)